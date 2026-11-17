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E se Kevin De Bruyne lasciasse il Napoli a gennaio? Se ne sta parlando, probabilmente ancora se ne parlerà. L'opzione è in piedi e la strada potrebbe portare il campione belga in un altro campionato e un altro paese: in Olanda, in Eredivisie.

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C'è il PSV sulle tracce di De Bruyne, che ha appena fatto il fenomeno contro l'Italia con la maglia del Belgio esattamente com'era accaduto a ottobre a Roma. È un interesse serio, con tanto di offerta sul tavolo del Napoli. Ed è uno scenario che potrebbe riscaldarsi sempre più con il passare delle settimane.

L'OFFERTA DEL PSV

Secondo Fabrizio Romano, il PSV ha proposto una cifra molto bassa per quel che De Bruyne ha rappresentato per il calcio europeo per una quindicina d'anni: due milioni di euro circa.

La risposta del Napoli? Un secco no. Il club azzurro non ha accettato la proposta degli olandesi, ritenendola appunto insufficiente per un calciatore del suo valore. Anche se qualcosa potrebbe comunque muoversi, dopo il primo tentativo andato a vuoto.

LA POSIZIONE DI DE BRUYNE

Il motivo? Il Napoli sarebbe aperto a lasciar andare De Bruyne durante il mercato di gennaio, a metà stagione. Ma a una cifra superiore rispetto ai circa due milioni proposti dal PSV.

Di più: anche lo stesso De Bruyne avrebbe aperto alla destinazione, dando il proprio assenso e non disdegnando dunque un trasferimento. Proprio come aveva fatto la moglie del calciatore, Michelle, in un'intervista al magazine Nina di qualche giorno fa.

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"Vogliamo vivere qui nel Limburgo. Prima è, meglio è. Kevin vive un’esistenza molto limitata a Napoli. Non è molto divertente per lui. Inoltre, non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città. Questa è l’altra faccia della medaglia, no?".

Getty Images

PERCHÉ DE BRUYNE PUÒ LASCIARE IL NAPOLI

Il motivo principale che può portare alla separazione tra De Bruyne e il Napoli è proprio questo: un ambientamento che sembra non essere mai arrivato ai massimi livelli, specialmente da parte della famiglia del campione belga.

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Anche in campo le cose non sono andate benissimo: l'infortunio della scorsa stagione ha complicato terribilmente i piani di De Bruyne, costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per diversi mesi, senza dimenticare i diversi episodi polemici nei quali l'ex giocatore del Manchester City si è ritrovato coinvolto.

De Bruyne ha sparato a zero su Conte dopo l'addio dell'ex allenatore. Ma in questa stagione ha avuto un battibecco anche con Allegri, così come con Di Lorenzo e Lucca. Cose di campo, certo. Ma intanto gli episodi si sono accumulati. E vanno a formare diversi indizi in ottica addio.