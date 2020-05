De Bruyne avvisa il City: "Un anno senza Champions, ci penso. Ma due..."

Il centrocampista del Manchester City è fiducioso riguardo al futuro dei Citizens in Champions, ma occhio alle sorprese sul calciomercato.

E' probabilmente il miglior assist-man della terra, Kevin De Bruyne. Un giocatore che tutti vorrebbero avere in squadra, simbolo del . Un City come tutti gli altri club ancora fermo a causa della pandemia di coronavirus, ma doppiamente in dubbio per le prossime stagioni.

Prima della sospensione della Premier, infatti, il Manchester City aveva ricevuto la gelida doccia del no alle prossime due partecipazioni alla . Eventualità che potrebbe spingere il centrocampista belga a cambiare squadra e scatenare il calciomercato.

Intervistato da 'Het Laatste Nieuws', De Bruyne spaventa il Manchester City:

Altre squadre

"Due anni senza Champions sarebbero davvero lunghi, se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due... Negli ultimi anni ci sono state molte squadre che mi hanno cercato. Ma ad essere sincero, sono molto contento al City".

Inoltre, De Bruyne è fiducioso che la UEFA possa annullare la sentenza nei confronti del City:

"Sto aspettando la decisione. I dirigenti ci hanno assicurato che avrebbero fatto appello, spiegando che sono sicuri al 100% di far valere le proprie ragioni. Mi fido del mio club e aspetto l'esito, poi prenderò una mia decisione sul mio futuro".

Classe 1991, De Bruyne ha messo insieme 17 assist in Premier prima della sospensione causa pandemia di coronavirus: 86 in 209 gare con il Manchester City. Un numero fenomenale per ogni squadra, che attende di capire il futuro dei Citizens. Così da dare l'assalto ai suoi big: KDB in primis.