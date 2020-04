De Boer sicuro: "Avrei preferito essere positivo al coronavirus, ora sarei immune"

L'ex allenatore dell'Inter ha evidenziato di essere negativo al test per il covid-19: "Da un lato sono contento, dall'altro no".

Dalla Premier alla , passando per e , molti protagonisti del calcio sono risultati positivi al coronavirus. Fortunatamente tutti guariti, ma la pandemia del covid-19 non ha risparmiato migliaia di persone in tutto il mondo. Non lo ha contratto Franck de Boer, tecnico dell'Atlanta.

L'allenatore olandese, noto per essere passato all' risultando essere uno dei tecnici meno popolari della storia nerazzurra, ha raccontato ad AD di aver combattuto per una settimana con brividi continui e problemi di stomaco, risultando però negativo al tampone del coronavirus.

Le sue dichiarazioni hanno fatto parlare di sè in maniera roboante nelle ultime ore:

Altre squadre

"Da un lato sono felice di essere negativo, ma dall’altro penso che, avendo avuto quei sintomi, avrei preferito essere positivo al Coronavirus. Così ora sarei guarito e immune”. In realtà non è ancora chiaro se dopo aver contratto il covid-19 si possa essere immuni, con la scienza che sta studiando i vari casi in maniera continua per poter cominciare a lavorare sulla riapertura delle attività nelle nazioni che stanno sperimentando il blocco, totale o meno, nelle ultime settimane.

Gli , dove De Boer allena, sono la nazione con più decessi dichiarati, ma il calcio potrebbe avere meno difficoltà nel ripartire:

"Siamo appena agli inizi della competizione e durerà fino a fine ottobre. Dopo ci sarà un altro mese di playoff. C’è meno pressione sul calendario e, se necessario, si potrà organizzare gli spareggi in modo diverso. Con le migliori 4 o qualcosa del genere".

In ogni caso, ancora presento per pensarci: ci vorrà ancora un po' di tempo.