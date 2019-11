De Boer ricorda Gabigol all'Inter: "Da noi si chiamava Gabi-no-gol"

LUKA GONZALES/AFP via Getty Images

LUKA GONZALES/AFP via Getty Images

Frank De Boer ha ricordato il periodo all'inter con Gabigol dopo la doppietta di Libertadores, con uno sfottò riguardo il lungo digiuno nerazzurro.

Ieri sera la doppietta al River Plate negli ultimi minuti della Copa Libertadores ha consacrato Gabigol: da oggetto misterioso nell' a superstar in , tanto da segnare oltre 30 goal in stagione.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

I goal, per l'appunto. Quelli che Gabriel Barbosa porta anche nel soprannome che si è guadagnato da giovane, ma che non ha confermato in Europa. All'Inter ne ha segnato uno solo, con il .

Quando arrivò a Milano, Gabigol trovò in panchina Frank De Boer, che durante il programma 'Goedemorgen Eredivisie' in onda su Fox Sports in ha ricordato il periodo del brasiliano all'Inter. Con un filo di ironia e sfottò.

"Ora lo chiamano Gabigol, con noi si chiamava 'Gabi-no-gol'..."

Ora l'attaccante brasiliano potrebbe tornare all'Inter a gennaio se il Flamengo non lo dovesse riscattare dal prestito. E chissà che riesca una volta per tutte a togliersi anche quella storpiatura del nomignolo citata da De Boer...