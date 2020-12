De Boer sull'Inter: "Era un vespaio, dopo di me altri 3 esoneri"

Da Frank De Boer nuovo affondo sull'Inter: "Era un vespaio incredibile, dinamiche attorno al club difficili: dopo di me altri 3 esoneri".

Frank De Boer non perde occasione per affondare sull' . L'attuale ct dell' ripercorre nuovamente quei disastrosi 84 giorni in nerazzurro, mostrando zero rimpianti. Anzi.

Intervistato da 'AD', l'allenatore oranje parla così del periodo vissuto ad Appiano.

Per De Boer, sulla panchina nerazzurra all'inizio del 2016/2017, 'benservito' dopo 14 partite e 7 sconfitte.