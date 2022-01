Una telecronaca particolare su DAZN ad affiancarsi a quelle tradizionali. Il 2022 si apre con la novità Coca-Cola Super Match sull'emittente che detiene i diritti delle partite di Serie A: i telespettatori possono seguirle insieme alle più larghe community del calcio italiane, tra vecchie e nuove generazioni.

Insieme ai telecronisti di DAZN dentro anche la Bobo TV, con Christian Vieri e Nicola Ventola, oltre al trio comico degli Autogol, celebre per i propri video su Youtube, e la pagina presente sui social 'Cronache di spogliatoio'. Un ritorno al passato, in stile Gialappa's Band, ma anche una conferma dopo l'esperimento Jackal sulla Rai durante gli Europei del 2021.

COME FUNZIONANO I COLA-COLA SUPER MATCH SU DAZN

Da domenica 16 gennaio fino a maggio 2002, in dieci partite e in due episodi al mese, si alterneranno al fianco del giornalista di DAZN, Giovanni Barsotti, la Bobo Tv, gli Autogoal e Cronache di Spogliatoio per commentare alcune gare di Serie A, tra cui Atalanta-Inter, valida per il 22esimo turno del massimo campionato.

Il match potrà essere seguito con split screen: nel primo schermo ci sarà la diretta della partita in questione, nel secondo il commento tecnico, con tanto di video, dei protagonisti di Bobo Tv, Autogol o Cronache di spogliatoio.

COME SEGUIRE LE GARE CON AUTOGOAL E BOBO TV SU DAZN

Da cellulare, tablet, pc, o nelle app delle smart tv, basterà entrare su DAZN e selezionare il contenuto Coca-Cola Super Match sulla sezione live.

QUALI GARE CON BOBO TV E AUTOGOAL SU DAZN?