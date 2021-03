DAZN, Sky, Mediaset: come saranno divise le partite della Serie A

La divisione delle partite della Serie A tra DAZN e gli eventuali ingressi di Sky e Mediaset per il triennio 2021-2024.

Cambia radicalmente la visione delle partite di Serie A per il triennio 2021-2024. A partire dalla prossima stagione, i diritti tv del campionato italiano saranno in mano a DAZN, che ha ottenuto 16 voti favorevoli su 20 all'assemblea di Lega.

Svolta totale sulla ripartizione delle partite di Serie A: ecco di seguito come saranno divise.

PARTITE SERIE A DAZN

7 partite in esclusiva

3 partite in co-esclusiva

DAZN trasmetterà tutte e dieci le partite di ogni giornata di Serie A: sette in esclusiva totale e tre in co-esclusiva con una seconda emittente, che potrebbe essere Sky o Mediaset. In questo modo con un abbonamento DAZN sarà possibile vedere tutte le partite di Serie A. DAZN e TIM hanno raggiunto un accordo di distribuzione che porterà su TimVision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni. La nuova partnership partirà ufficialmente dal luglio 2021 e ai clienti TIM saranno riservate offerte dedicate per il servizio della piattaforma sportiva di streaming che include le partite della Serie A.

PARTITE SERIE A SKY, MEDIASET

3 partite in co-esclusiva con DAZN

Il secondo pacchetto di diritti tv, che prevede tre partite per ogni giornata di Serie A in co-esclusiva con DAZN, non è ancora stato assegnato dalla Lega. In corsa ci sono Sky, che potrebbe anche fare ricorso contro l'assegnazione a DAZN, e Mediaset.

Il pacchetto 2 prevede dunque la trasmissione di tre partite per giornata, che però saranno visibili anche su DAZN. Una suddivisione differente rispetto a quella dell'ultimo triennio, caratterizzato da 7 partite in esclusiva su Sky e 3 partite in esclusiva su DAZN e che prevedeva la necessità di sottoscrivere due abbonamenti per assistere a tutte le partite.