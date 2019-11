DAZN raggiunge 8 milioni di abbonati in tutto il mondo: il dato diffuso da CNBC

Secondo quanto reso noto dalla CNBC, DAZN raggiunge in tutto il mondo 8 milioni di abbonati.

A dare la notizia è stata la giornalista statunitense Julia Boorstin che ha inoltre aggiunto che, in merito a tale cifra, circa il 90% degli abbonati risiede fuori dagli .

La piattaforma di sport in , che opera in , , , , , Stati Uniti, e , sarebbe dunque passata in pochi più di tre anni da 0 a 8 milioni di abbonati, tenuto conto del fatto che il primo lancio ufficiale, in Austria, Germania e Svizzera, risale all’agosto del 2016.

Come sottolineato da ‘Calcio e Finanza’, si tratterebbe di più del doppio rispetto agli abbonati registrati da ESPN (che ne conta 3.5 milioni) e del doppio dei numeri registrati appena sei mesi fa proprio da DAZN, almeno stando alle stime pubblicate da Forbes.