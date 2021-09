DAZN, le partite in diretta tv e streaming oggi e in settimana

Le gare trasmesse da DAZN in diretta tv on demand: Serie A, Serie B, Liga, Conference League, Europa League, Champions League femminile.

Serie A, Serie B, ma anche la Conference League, l'Europa League, la Liga e la Champions League femminile. DAZN propone ai suoi abbonati alcune delle competizioni più importanti al mondo, le due principali italiane, i tornei continentali maschili e femminili, così come i tornei esteri.

In diretta tv e streaming on demand, larga proposta da parte di DAZN per seguire i campioni del calcio maschile e femminile: in questa pagina potete trovare tutte le partite trasmesse nella giornata di oggi e nei prossimi giorni del mese.

SABATO 25 SETTEMBRE

14.00 Zona Gol (Serie B)

14.00 Ascoli-Brescia (Serie B)

14.00 Cittadella-Lecce (Serie B)

14.00 Como-Benevento (Serie B)

14.00 Monza-Pordenone (Serie B)

14.30 Milan-Sassuolo (Serie A femminile) (su Milan TV)

15.00 Spezia-Milan (Serie A)

16.15 Reggina-Frosinone (Serie B)

18.00 Inter-Atalanta (Serie A)

18.30 Cosenza-Crotone (Serie B)

20.45 Genoa-Verona (Serie A)

21.50 Philadelphia Union-Atlanta United (MLS)

DOMENICA 26 SETTEMBRE

01.08 New England Revolution-Orlando City (MLS)

01.38 DC United-FC Cincinnati (MLS)

01.38 New York City-New York Red Bulls (MLS)

01.38 Columbus Crew-FC Montreal (MLS)

12.30 Juventus-Sampdoria (Serie A)

14.00 Perugia-Alessandria (Serie B)

14.00 Maiorca-Osasuna (Liga)

15.00 Zona Gol (Serie A)

15.00 Empoli-Bologna (Serie A)

15.00 Sassuolo-Salernitana (Serie A)

15.00 Udinese-Fiorentina (Serie A)

16.15 Parma-Pisa (Serie B)

16.15 Barcellona-Levante (Liga)

18.00 Lazio-Roma (Serie A)

18.30 Real Sociedad-Elche (Liga)

18.30 Rayo Vallecano-Cadice (Liga)

19.45 Arsenal-Manchester City (Women's Super League)

20.30 Diretta Gol Serie B

20.30 Vicenza-Cremonese (Serie B)

20.30 Ternana-SPAL (Serie B)

20.45 Napoli-Cagliari (Serie A)

21.00 Betis-Getafe (Liga)

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE

20.45 Venezia-Torino (Serie A)

21.00 Celta-Granada (Liga)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

-

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

18.45 Napoli-Spartak Mosca (Europa League

18.45 Zorya-Roma (Conference League)

18.45 Legia Varsavia-Leicester (Europa League)

18.45 Sparta Praga-Rangers (Europa League)

18.45 Lione-Brondby (Europa League)

18.45 Real Sociedad-Monaco (Europa League)

18.45 Sturm Graz-PSV (Europa League)

18.45 Anversa-Eintracht Francoforte (Europa League)

18.45 Fenerbahçe-Olympiacos (Europa League) -

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Lazio-Lokomotiv Mosca (Europa League)

21.00 Marsiglia-Galatasaray (Europa League)

21.00 Ludogorets-Stella Rossa (Europa League)

21.00 Braga-Midtjylland (Europa League)

21.00 Celtic-Leverkusen (Europa League)

21.00 Ferencvaros-Betis (Europa League)

21.00 Tottenham-Mura (Conference League)

21.00 Genk-Dinamo Zagabria (Europa League)

21.00 West Ham-Rapid Vienna (Europa League)

VENERDÌ 1 OTTOBRE

02.30 Athletico Paranaense-Peñarol (Copa Sudamericana)

20.30 Lecce-Monza (Serie B)

21.00 Athletic Bilbao-Alaves (Liga

SABATO 2 OTTOBRE

14.00 Zona Gol Serie B

14.00 Cremonese-Ternana (Serie B)

14.00 Crotone-Ascoli (Serie B)

14.00 Frosinone-Cittadella (Serie B)

14.00 Alessandria-Cosenza (Serie B)

14.00 Osasuna-Rayo Vallecano (Liga)

15.00 Salernitana-Genoa (Serie A)

16.15 Pisa-Reggina (Serie B)

16.15 Maiorca-Levante (Liga)

18.00 Torino-Juventus (Serie A)

18.30 SPAL-Parma (Serie B)

18.30 Cadice-Valencia (Serie B)

18.30 SPAL-Parma (Serie B) 18.30 Cadice-Valencia (Serie B) 20.45 Sassuolo-Inter (Serie A)

21.00 Atletico Madrid-Barcellona (Liga)

DOMENICA 3 OTTOBRE

12.30 Bologna-Lazio (Serie A)

14.00 Brescia-Como (Serie B)

14.00 Elche-Celta (Liga)

15.00 Zona Gol Serie A

15.00 Verona-Spezia (Serie A)

15.00 Sampdoria-Udinese (Serie A)

16.15 Pordenone-Vicenza (Serie B)

16.15 Espanyol-Real Madrid (Liga)

18.00 Fiorentina-Napoli (Serie A)

18.00 Roma-Empoli (Serie A)

18.30 Getafe-Real Sociedad (Liga)

18.30 Villarreal-Betis (Liga)

20.30 Benevento-Perugia (Serie B)

20.45 Atalanta-Milan (Serie A)

21.00 Granada-Siviglia (Liga)

AVVERTENZE PER LO STREAMING

I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni