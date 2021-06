DAZN svela i nuovi prezzi: l'abbonamento costerà 29.99 euro al mese

Dalla stagione 2021/2022, DAZN trasmetterà in esclusiva anche il campionato spagnolo oltre a trasmettere l'intero campionato di Serie A.

A partire dalla prossima stagione, e per le successive due, DAZN trasmetterà tutte le gare del campionato di Serie A, 7 delle quali in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.



Una novità importante per la piattaforma di streaming, che prevederà anche aggiornamenti riguardo al prezzo dell'abbonamento da sottoscrivere per potersi godere il prossimo campionato - e non solo - in diretta e on demand su DAZN.

QUANTO COSTERA' ABBONARSI A DAZN

Con l'acquisizione dei diritti di trasmissione della Serie A, dal 1° luglio DAZN offrirà la possibilità di abbonarsi pagando 29.99 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece, prevista un'ulteriore novità: chi si abbonerà tra il 1° e il 28 luglio, pagherà 19.99 euro al mese per 14 mesi.

Coloro i quali vorranno disdire il proprio abbonamento, potranno farlo in qualsiasi momento e senza dover pagare alcun costo aggiuntivo nè tantomeno restituire gli eventuali sconti ricevuti in fase promozionale.

Gli eventi su Dazn saranno visibili su un massimo di sei dispositivi con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.

L'OFFERTA DI DAZN

Serie A ma non solo, perchè abbonandosi a DAZN sarà possibile accedere ad altre esclusive: la Liga, ad esempio, sarà in eslcusiva su DAZN per altri 3 anni ma non mancano i contenuti "multisport", da MotoGP, Moto2 e Moto3 alla grande boxe, passando per freccette, NFL, UFC, Matchroom e la Indycar.

Sulla piattaforma saranno disponibili anche tutti i servizi e le rubriche, tra i quali la serie su Ronaldo 'Il Fenomeno', DAZN Originals, Linea Diletta, La Mente nel Pallone, Vocabolario Borghi, Obiettivo e i focus sul motociclismo S-Piega Melandri e Mugello Confidential.

L'abbonamento a DAZN, inoltre, consentirà la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui quali verranno trasmesse le Olimpiadi di Tokyo 2020.