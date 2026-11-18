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Il suo percorso va ben al di là delle singole stagioni: José Mourinho è un simbolo, da anni, ormai. Trascende le squadre che ha allenato, le panchine che ha accumulato, le vittorie: lo Special One è una parte di storia del calcio. E DAZN ha deciso di raccontare il suo percorso attraverso "Winning: la sfida di tornare a vincere", un docufilm che ripercorre la carriera di uno degli uomini più influenti di questo sport.

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Dalle primissime panchine al fianco di Sir Bobby Robson e Louis van Gaal al suo ritorno alla guida del Real Madrid, nella stagione attuale: ovunque sia andato, tappa dopo tappa, ha acceso i cuori dei suoi tifosi, e questo anche in stagioni difficili, senza titoli. Merito del suo essere, della sua identità: da "illusionista" a "stratega", passando per lo "scudo umano" che spesso ha incarnato per proteggere i suoi giocatori.

Il docufilm di DAZN, della durata di 55 minuti, ripercorre tutta la sua carriera, con la prima esperienza al Real Madrid, tra il 2010 e il 2013, che spicca su tutti i capitoli della produzione: gli anni, per intenderci, della rivalità leggendaria con il Barcellona di Pep Guardiola, culminata per il portoghese con la vittoria del campionato spagnolo nell'annata 2011/12, quella del record di 100 punti.

A dare corpo al docufilm gli interventi di alcune delle icone che lo hanno aiutato nel suo percorso, tra cui Mario Balotelli e Wesley Sneijder, eroi del Triplete dell'Inter, Raúl Albiol e Claude Makélélé, ma non solo: grazie a loro, DAZN ha potuto tracciare un ritratto di quello che è Mou non solo in campo, ma fuori.

QUANDO ESCE IL DOCUFILM DI DAZN SU MOURINHO E COME VEDERLO

Il docufilm di DAZN su Mourinho, diretto da Iván Fanio e prodotto da Grup Mediapro, è disponibile in app e sul sito della piattaforma leader al mondo nell'intrattenimento sportivo.

Per guardarlo bisogna attivare un abbonamento a DAZN, e su DAZN, a proposito di Mourinho, è possibile guardare le sfide de LaLiga EA Sports, tra cui Real Madrid-Celta Vigo, in programma sabato 21 novembre alle ore 21.