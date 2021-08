DAZN diretta gol: quando, come vederla e la funzione Pulse

Come vedere le partite in contemporanea di Serie A? La diretta, zona gol, con tutti gli aggiornamenti delle gare allo stesso orario.

E' iniziato il campionato di Serie A 2021/2022. Venti squadre puntano alla salvezza, all'Europa, allo Scudetto. Dalla Juventus al Milan, dal Cagliari alle neopromosse, tutte in campo da agosto 2021 a maggio 2022 per definire vincitori e vinti del torneo.

La Serie A, dal 2021 al 2014, sarà disponibile per intero su DAZN: la domenica tre gare saranno in contemporanea, dopo quelle allo stesso orario previste nella prima e nella seconda giornata del campionato, ovvero prima della sosta delle Nazionali.

COME VEDERE DIRETTA GOL SU DAZN

La diretta delle gare in contemporanea di Serie A, ovvero zona gol, dovrebbe essere disponibile su DAZN dopo la sosta: questa non è invece prevista per le prime due gare di campionato, con due sfide che si giocheranno allo stesso orario alle 18:30 e alle 20:45.

Diretta gol sarà disponibile per le gare della domenica, tutte alle ore 15. Solo in tale fascia oraria, dalla terza giornata, ci saranno partite in contemporanea. L'eccezione è rappresentata da turni speciali, come quelli infrasettimanali.

GLI AGGIORNAMENTI DELLE GARE IN CONTEMPORANEA

In attesa di diretta gol, ma anche quando questa arriverà, è comunque disponibile la possibilità di ottenere gli aggiornamenti delle gare previste nello stesso orario della partita scelta in diretta: che siano sfide di Serie A, Serie B o Liga, infatti, grazie al servizio denominato Pulse.

Ogni volta che si guarda in diretta una gara in diretta su DAZN, sarà visibile un'icona rossa con un fulmine al suo interno: schiacciando su di essa, sarà possibile selezionare le altre gare in diretta su DAZN di cui si vuole conoscere l'aggiornamento di un goal, di un cartellino rosso, di un palo/traversa, di un rigore o semplicemente di inizio o fine partita.

L'aggiornamento apparirà così in alto a destra, relativo allo specifico evento: così da non perdersi nemmeno un aggiornamento importante della gara in diretta che non si è scelto di vedere.