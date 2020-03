DAZN Diaries: Homework - Da Criscito a Mancosu, le testimonianze dei giocatori

Criscito, Mancosu, Ciofani, Maggiore, ma anche il rugbista Tommaso Allan: ecco il loro modo di affrontare la quarantena causa emergenza coronavirus.

Una testimonianza semplice ma diretta, che ci fa sentire tutti sullo stesso piano. In questi giorni complicati anche gli sportivi italiani devono restare a casa. DAZN li ha raggiunti virtualmente chiedendogli come cambia la loro giornata. Nasce così “DAZN Diaries: Homework”, una sezione dell’app interamente dedicata ai loro racconti.

Guarda DAZN Diaries: Homework

Domenico Criscito, capitano del , Marco Mancosu, miglior marcatore del in questa stagione, Daniel Ciofani, attaccante della , Tommaso Allan, mediano di apertura del Benetton Rugby e della nazionale italiana, e Giulio Maggiore, giovane talento dello : sono loro i primi protagonisti di “DAZN Diaries: Homework”.

Ci hanno portato dentro le loro case lanciando un messaggio positivo a tutti. “In questo periodo ci si può comunque tenere in forma”, Ciofani lo assicura. “Poi la noia aguzza l’ingegno: in mancanza di pesi, si possono usare delle casse d’acqua”.

I prepatori atletici inviano dei programmi personalizzati a ogni atleta, come nel caso di Tommaso Allan: “Bisogna restare sempre attivi, altrimenti diventa difficile tornare in campo”. Il Genoa, per esempio, ha introdotto lo Smart-Working per i propri dipendenti, calciatori compresi: “A casa possiamo lavorare a corpo libero e studiare dei video per arrivare preparati alle prossime partite”.

Naturalmente la quotidianità è cambiata per tutti, ma bisogna sempre trovare il lato positivo, come nel caso di Mancosu: “Adesso posso aiutare mia figlia a fare i compiti, così me lo posso godere ancora di più”. Compiti a casa anche per il giovane Maggiore: “In questo periodo posso dedicarmi di più allo studio, visto che solitamente sono costretto a tralasciarlo un po’”.

Importante anche il discorso legato all’alimentazione: come cambia in questi casi? Il rugbista Allan ci ha mostrato il suo frigorifero con qualche suggerimento in allegato. Non ve li sveliamo, ma vi invitiamo a mettervi comodi sul vostro divano, ad aprire l'app e ad ascoltare ogni testimonianza di “DAZN Diaries: Homework”.