DAZN celebra il Milan delle tre finali di Champions League: presentato il docufilm 'Stavamo bene insieme'

Il racconto delle notti europee di una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi attraverso i ricordi e le parole dei protagonisti.

Una squadra entrata nella storia del calcio italiano e mondiale. Una corazzata in grado di giocare tre finale di Champions League in cinque anni. Un gruppo che ha toccato il cielo sedendosi sul trono d'Europa, per poi scendere fino agli inferi con la sconfitta nella finale di Istanbul contro il Liverpool, ma che ha dimostrato di avere la forza di reagire e tornare a dettare legge nel 'Vecchio Continente' conquistando un'altra 'Coppa dalle Grandi Orecchie'.

DAZN celebra una delle squadre più forti di tutti i tempi, il Milan di Carlo Ancelotti e il ciclo durato cinque anni attraverso 'Stavamo bene insieme', il docufilm che rivive attraverso le parole e i racconti dei protagonisti il percorso che ha visto il 'Diavolo' trionfare, cadere e rinascere: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del Milan, la caduta di Istanbul e la rivincita di Atene firmata Pippo Inzaghi.

"Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa, era il nostro unico, grande, obiettivo".

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero e ora talent di DAZN, racconta emozionato quella squadra. Con lui Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo rievocano i loro ricordi legati a tre momenti indimenticabili della storia del calcio.

Insieme a loro chi ha guidato quella squadra, Carlo Ancelotti, e quel club, Adriano Galliani, ma anche avversari come l'ex allenatore del Liverpool Rafa Benitez e l'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon.

Il docufilm - diretto dal regista milanese Mattia Molinari - rivela la prima volta aneddoti nuovi, curiosità, ricordi ed emozioni: un punto di vista unico, condiviso da chi, quelle serate, le ha vissute da vero protagonista.

Il docufilm “Stavamo bene insieme”, prima esclusiva produzione di DAZN per il cinema, arriverà nelle sale cinematografiche solo il 13, 14, 15 e 16 ottobre 2022 e sarà disponibile sull'app di DAZN, scaricabile su smart tv e console di gioco Xbox e PlayStation e utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Sky Q, oltre a smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android.