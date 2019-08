DAZN annuncia 'The Making Of': la serie con protagonisti Ronaldo, Neymar e Mourinho

Dal 9 agosto live 'The Making Of', serie targata DAZN con Cristiano Ronaldo, Neymar e Mourinho che raccontano le partite-clou della propria carriera.

Le partite che hanno definito le carriere di superstar del calibro di Cristiano Ronaldo, Neymar e José Mourinho raccontate in prima persona dai protagonisti: DAZN annuncia l'uscita di 'The Making Of', la serie in 9 episodi (della durata di 25 minuti ciascuno), disponibile on-demand dal 9 agosto, che ripercorre i momenti più importanti della scalata al successo di tre icone del calcio mondiale.

Making Of è in arrivo su DAZN: attiva il mese gratuito

Tre partite in tre episodi per ognuno dei protagonisti citati: interviste che riveleranno retroscena e curiosità, restituiranno le emozioni di quelle sfide e l'impatto che hanno avuto nelle loro carriere e nelle loro vite. Ad arricchire ogni racconto le testimonianze di compagni, allenatori e altri giocatori in campo in quelle gare, come John O’Shea, Rafael Alcántara, Fernando Santos, Roberto Carlos e Julio Cesar, oltre a quelle dei giornalisti e dei tifosi che hanno assistito alle partite e ai loro trionfi.

Tra le partite narrate anche la famosa amichevole tra Lisbona e del 2003, che segnò di fatto l'inizio dell'ascesa internazionale di Cristiano Ronaldo; lo storico trionfo agli ottavi di di José Mourinho con il suo contro il Manchester United a Old Trafford nel 2004, festeggiato dal tecnico con una corsa sfrenata verso la bandierina; la prestazione scintillante di Neymar ai tempi del Santos contro il Flamengo nel 2011, gara in cui il brasiliano realizzò anche un super goal premiato in seguito con il Puskas award.

Ogni episodio comprende interviste esclusive, immagini e filmati di archivio, oltre a contenuti generati dagli utenti con lo scopo di far rivivere l’evento. Durante le riprese, i giocatori si ritrovano faccia a faccia con le proiezioni a grandezza naturale di queste celebri partite. Il risultato sono immagini potenti e coinvolgenti che esplorano nel dettaglio i match dal punto di vista dell’atleta.

The Making Of, prima serie global prodotta da DAZN, sarà disponibile in tutti i nove mercati raggiunti dalla piattaforma, andando ad arricchire l'offerta on-demand. Prima di The Making Of, DAZN aveva prodotto 'In Our Blood', serie incentrata sul mondo della MotoGP; il docufilm 'Being Mario Gotze', un documentario in tre parti intitolato 'Canelo vs Rocky' e, il più recente, '40 Days and ABOUT', che ripercorre la clamorosa vittoria di Ruiz Jr contro Anthony Joshua per il titolo dei pesi massimi.

Grant Best, SVP Original Programming & Content Development di DAZN, dichiara l'obiettivo prefissato.

“Il calcio è uno sport pieno di storie di ispirazione, alimentate da emozioni sovraumane, sacrificio ed estasi. Il nostro accesso a queste icone internazionali del calcio ci ha permesso di rivivere alcuni dei momenti che hanno fatto la storia della loro carriera calcistica, da una prospettiva personale e dunque potente, coinvolgente e illuminante. Il nostro contenuto originale mira a coinvolgere i fan e avvicinarli ai grandi momenti degli sport più amati, che The Making Of cattura magnificamente.”

James Rushton, Chief Revenue Officer di DAZN Group, spiega la strategia di DAZN.