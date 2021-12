Pessime notizie per il Verona e Paweł Dawidowicz in seguito agli esami di inizio dicembre. Il difensore gialloblù infortunatosi del Derby veneto contro il Venezia, vinto in rimonta dai gialloblù per 4-3, ha infatti subito un k.o decisamente pesante, che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per diversi mesi.

Il 26enne ha giocato da titolare praticamente tutte le gare della Serie A 2021/2022, saltando per un problema muscolare solamente la sfida contro il Milan. Imprescindile per i gialloblù, non potrà contribuire all'annata in virtù del k.o subito contro il Venezia.

L'INFORTUNIO DI DAWIDOWICZ

Le peggiori paure sono state confermate dal comunicato del Verona, che ha evidenziato come il problema al ginocchio subito nel 16esimo turno di Serie A interessi il legamento crociato. Impossibile dunque rivedere il difensore polacco a breve:

"Hellas Verona FC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawel Dawidowicz ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".





QUANDO TORNA DAWIDOWICZ

Causa rottura del legamento crociato, Dawidowicz dovrà stare fermo almeno cinque mesi, se non di più. La sua stagione è finita a meno di sorprese: al massimo, in caso di recupero prima del previsto, l'ex Palermo potrebbe essere a disposizione di Tudor per la 37esima o la 38esima giornata. Molto difficile.

QUALI PARTITE SALTA DAWIDOWICZ?

Il difensore del Verona salterà il 17esimo e il 18esimo turno del girone d'andata, nonchè tutto quello di ritorno. A seconda di come andrà il recupero dall'infortunio potrebbe rivedersi al Bentegodi a fine maggio, ma difficilmente il club lo rischierà nel finale di stagione: probabile ritorno ad agosto, con l'annata di Serie a 2022/2023.