Davies alle prese con il tedesco: esulta in diretta per aver saputo dire "arbitro"

Dopo una serie di tentativi, Davies pronuncia bene la parola "schiedsrichter" ovvero "arbitro" in tedesco, ed esulta in diretta su Instagram.

Per un canadese non sarà sicuramente facile parlare il tedesco, che in generale è una delle lingue più difficili del mondo da apprendere e soprattutto da pronunciare. Così Alphonso Davies, al dalla scorsa estate, ha impiegato la bellezza di circa 8 mesi per saper dire "arbitro" in tedesco.

In effetti la parola in questione non è delle più semplici: "schiedsrichter". In una diretta su Instagram, il laterale sinistro del Bayern viene stuzzicato dai fan e poi prova a dire tante volte la parola.

Ammette di saper dire solo la versione abbreviata, ovvero "schiri", ma dopo una serie di svariati tentativi, ecco che Davies riesce a pronunciare bene "schiedsrichter".

Il canadese poi esulta quasi come se avesse segnato un goal, davanti ai circa 2mila spettatori che lo stavano ascoltando.