Davids a Goal: "Quella di Ronaldo la Juve più forte di sempre? Però non è andata in finale..."

Intervistato al termine della sfida tra ON Stars e LaLiga Legends, Edgar Davids ha parlato della Juventus di oggi e di quella nella quale giocava.

Edgar Davids e Gianluca Zambrotta hanno partecipato alla sfida tenutasi sabato a Cesena che ha messo di fronte Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends. Al termine della gara, i due calciatori, entrambi ex e , hanno parlato ai microfoni di Goal: "Sempre bello giocare insieme ad altri grandi campioni - ha detto Davids - Si vede che la qualità non va mai via, siamo un po' vecchi però ci divertiamo".

Poi, interrogato sulla , ha risposto con una punta di orgoglio. "Questa di Ronaldo dicono sia la Juve più forte di tutti i tempi, sei d'accordo?", gli viene chiesto. "Però non è andata in finale, no? E allora?". E alla domanda "Ci andrà quest'anno?", l'olandese ha replicato con uno "Speriamo!"

Ma per la Juve la Champions è un ossessione? "Ma certo! Quando vuoi essere il migliore deve essere un'ossessione".



Anche Gianluca Zambrotta si è mostrato molto soddisfatto: "Oggi eravamo qui per divertirci, è sempre bello rivedere amici come Del Piero e Zaccardo sono sempre bei ricordi, sono momenti che ritornano sempre con grande entusiasmo alla mente e questo è molto bello sia per noi che per gli italiani che hanno assistito a quel Mondiale".