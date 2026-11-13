Davide Frattesi ha lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio: le sue condizioni e quando torna, le ultime sul centrocampista della Lazio

A comunicare l'indisponibilità di Davide Frattesi per Belgio-Italia di domenica 15 novembre è stata la FIGC tramite un comunicato ufficiale, diramato il giorno dopo la vittoria contro la Francia.
Nella sfida di 'San Siro' il centrocampista della Lazio è stato grande protagonista come spesso accaduto nel recente passato in Nazionale. E sta vivendo un ottimo inizio di stagione anche nel club, dove si è rilanciato dopo le tante panchine all'Inter.
LE CONDIZIONI DI FRATTESI
Ma cosa si è fatto Davide Frattesi? Quali sono le sue condizioni dopo l'infortunio? Il comunicato ufficiale della FIGC parla di "un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio".
Frattesi fa quindi rientro a Roma dove inizierà il percorso di recupero sotto la stretta osservazione dello staff medico della Lazio, che conta di rimetterlo al più presto a disposizione di Gennaro Gattuso.
QUANDO TORNA FRATTESI
Secondo quanto riporta 'Sky Sport' l'infortunio riportato da Frattesi non sarebbe grave. Il centrocampista, come detto, non può essere a disposizione per Belgio-Italia di domenica 15 novembre e dunque è rientrato a casa.
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Le prime informazioni sulle condizioni di Davide Frattesi parlano di un piccolo edema all'adduttore. Nulla di particolarmente preoccupante tanto che potrebbe rientrare già per la prima gara di campionato dopo la sosta, quando la Lazio affronterà il Lecce in casa.
I NUMERI DI FRATTESI E CHI GIOCA AL SUO POSTO
Come detto sopra Davide Frattesi è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il centrocampista è un punto fermo della Lazio capolista ed è andato a segno nell'ultimo turno prima della sosta sul campo del Napoli.
Frattesi ha già realizzato quattro goal in questo campionato, tre dei quali nelle prime tre giornate, confermando le sue ottime doti di incursore. Doti spesso messe in mostra anche in Nazionale. Il centrocampista della Lazio infatti ha segnato dieci reti in trentanove presenze con gli Azzurri, due in questa edizione della Nations League tra cui l'ultima contro la Francia.
Ma chi giocherà al posto di Frattesi in Belgio? Uno dei favoriti per sostituirlo nel centrocampo a tre è Issa Doumbia, giovane talento convocato da Roberto Mancini che sta facendo benissimo con lo Sporting e ha segnato due goal in Champions League. Ma non è escluso che possano trovare spazio anche Samuele Ricci, Niccolò Pisilli o Nicolò Fagioli.