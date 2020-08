David Silva, ultima col City amara: ingresso nel finale ed eliminazione dalla Champions

Finale malinconico quello di David Silva con la maglia del Manchester City: ora l'addio a parametro zero, con la Lazio in pressing.

Una brutta sorpresa. Per Pep Guardiola. Per David Silva. E, dunque, per l'intero . Vince il per 1-3, vanno fuori clamorosamente i Citizens ai quarti di finale di . Un fallimento vero e proprio, ingiustificabile considerando le ambizioni di una squadra pressoché costretta a vincere.

Eppure, nulla da fare. Questo è il bello, o il brutto, del calcio: dipende dai punti di vista. Difficilmente la sponda azzurra di Manchester questa notte prenderà sonno. Impossibile, alla vigilia della sfida con gli uomini di Rudi Garcia, pensare a un ko. Bingo.

Un finale triste per David Silva che, in qualità di parametro zero, da domani sarà libero di accasarsi in un'altra squadra. Tutti gli indizi, e i fatti, portano alla . Con un lavoro certosino proposto dal direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, che ora cerca il nero su bianco onde evitare brutte sorprese al fofofinish.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Che, tuttavia, da non arriveranno. Nelle ultime ore, infatti, il 34enne tuttofare offensivo iberico è stato accostato alla . Un'indiscrezione, però, che non trova minimamente conferme e che va in conflitto con le intenzioni degli uomini della Continassa, chiamati a svecchiare l'organico.

Subentrato all'84' al posto di Rodri, David Silva nella gara del José Alvalade non ha avuto modo di incidere. Cosa, però, riuscitagli in 10 stagioni tra le fila del Manchester City. Qualità e numeri al potere, personalità da vendere.

Game over. Ma con 4 Premier League, 2 Coppe d' , 3 Community Shield e 5 Coppe di Lega in bacheca. Un bottino notevole, non sfociato tuttavia nel sussulto nell'Europa che conta. Ora, alle porte, un'avventura tutta da scrivere. Probabilmente in , per la gioia di Simone Inzaghi e di tutta la famiglia biancoceleste.