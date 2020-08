David Silva alla Real Sociedad, furia Tare e risposta: "Possono dire quello che vogliono..."

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare contro David Silva, che ha scelto la Real Sociedad: "Rispetto per il giocatore, non per l'uomo".

Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la : dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto di tornare in per vestire la maglia della . L'arrivo del campione è stato ufficializzato dallo stesso club spagnolo ieri sera: una decisione che ha fatto infuriare i vertici biancocelesti.

Sul sito ufficiale della squadra capitolina è intervenuto direttamente il direttore sportivo Igli Tare, che stava portando avanti l'affare in prima persona:

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo".

Una dichiarazione importante che ha generato una pronta risposta da parte di David Jimenez, padre di David Silva:

"Tutti possono dire quello che vogliono, la Lazio ha parlato con il suo rappresentante, non con David, quindi non capisco perché lo definiscano così. Lui non aveva chiuso l'accordo con la Lazio e ci sono altre squadre come il Real che hanno parlato anche con lui".

Sembrava fatta per l'arrivo a parametro zero del trequartista spagnolo in maglia biancoceleste dopo ben 10 anni di : il dirigente albanese non ha probabilmente accettato l'improvviso dietrofront del giocatore, che ha invece preferito tornare in patria.

Il classe '86 ha firmato un nuovo contratto con il club allenato da Alguacil con scadenza al 2022: un notevole colpo per la squadra che disputerà la prossima dopo aver conquistato il sesto posto nell'ultimo campionato.