AS - David Silva alla Lazio? Inzaghi lo vuole per la prossima stagione

Dopo l'addio al Manchester City, i biancocelesti starebbero provando a portare lo spagnolo a Roma per il 2020/2021, stando a quanto riferito da 'As'.

Una mossa a sorpresa potrebbe scaldare il mercato della , che tenta il colpo low cost per dare qualità ed esperienza alla rosa. La dirigenza biancoceleste si è infatti inserita nella corsa a David Silva, che ha già dato l'addio al dopo dieci anni di Premier League.

Secondo quanto riportato da 'As', la trattativa sarebbe già stata avviata per quello che sarebbe un arrivo a parametro zero, proprio come fatto in passato con l'operazione Klose. Il giocatore spagnolo sarebbe finito nel mirino dell'Aquila su espressa richiesta di mister Inzaghi, che lo vuole inserire al più presto nel proprio progetto.

Sulle tracce del 34enne ci sono ormai da tempo le due squadre di Dubai, lo Shabab Al-Ahli e l'Al-Nasr, che hanno già presentato le loro offerte. Il diretto interessato avrebbe però manifestato il proprio interesse al club capitolino con lo scopo di restare in un calcio di primo livello.

Un campione assoluto ormai nella fase finale di una carriera eccellente: cresciuto calcisticamente nel , David Silva ha scritto poi importanti pagine nella storia del Manchester City, dove ha collezionato ben 77 reti e 140 assist in 434 partite.