David segna al PSG e poi si rompe i legamenti della caviglia: stagione finita?

Autore sabato del goal decisivo per il Lilla, Jonathan David si è infortunato gravemente qualche minuto dopo: "Sarà indisponibile diverse settimane".

Prima il goal, poi il grave infortunio. La giornata a due facce di Jonathan David, attaccante del Lilla che sabato ha segnato un goal dall'importanza pazzesca nella corsa al titolo di Ligue 1, si è snodata così. Dalla gioia alle lacrime, dal bianco al nero nello spazio di pochi, pochissimi minuti.

20': David riceve in area da Ikoné e, complice una deviazione, supera Keylor Navas portando in vantaggio il Lilla al Parco dei Principi. Il Paris Saint-Germain non riuscirà a rimontare, perdendo per 1-0 in casa e scivolando a -3 dalla capolista solitaria del campionato francese.

35': sempre David è costretto a chiedere il cambio. Ha preso un colpo qualche secondo prima, ha provato a rimanere in campo, ha tentato di ricambiare il favore a Ikoné lanciandolo verso la porta, ma alla fine ha alzato bandiera bianca. Dentro Timothy Weah, il figlio del grande George. E per il canadese arrivato la scorsa estate dal Gent, due giorni dopo, le notizie sono pessime.

"Sabato, David ha dovuto essere sostituito al 35' del primo tempo di PSG-Lilla dopo aver subìto un tackle da un giocatore parigino. In seguito agli esami realizzati, David ha rimediato una rottura dei legamenti laterali della caviglia destra. Sarà indisponibile diverse settimane".

🔴 Samedi, @itsJoDavid avait dû être remplacé à la 35ème minute de #PSGLOSC, après avoir subi un tacle d’un joueur parisien.



Suite aux examens réalisés, Jonathan David souffre d’une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite.



Il sera indisponible plusieurs semaines. — LOSC (@losclive) April 5, 2021

In sostanza, la stagione di David potrebbe essere già conclusa con meno di due mesi d'anticipo. Condizionale d'obbligo, perché il Lilla non ha comunicato con precisione i tempi di recupero del proprio attaccante, ma la sensazione è quella. E ora l'ex Gent sarà costretto a guardare dal divano i compagni lottare per un titolo che manca dal 2011.