David Alaba a GOAL: "Tifo per il Galatasaray, sognavo di fare il cantante"

Il difensore del Real Madrid in esclusiva per GOAL: il rapporto con il padre, la passione per la musica e il tifo per il Galatasaray.

David Alaba, ovvero uno dei giocatori più vincenti degli ultimi anni, ha parlato in esclusiva a GOAL soffermandosi sulle sue passioni e raccontando alcuni retroscena. Dopo gli anni al Bayern Monaco, nel 2021 l'austriaco ha deciso di trasferirsi al Real Madrid con cui nella scorsa stagione ha sollevato al cielo la terza Champions League della sua carriera. Una carriera iniziata anche grazie al padre, che è stato sempre molto vicino ad Alaba. "Ho un rapporto molto stretto con mio padre. Ha visto tutte le partite casalinghe che ho giocato da quando ho 17 anni. Dopo ogni partita in trasferta, è la prima persona che chiamo sull'autobus. Parliamo di come ho giocato e mi dice sinceramente cosa ne pensa. Il giorno dopo mi manda ogni sorta di statistiche, che poi discutiamo nel dettaglio". Lo stesso padre gli ha trasmesso una grande passione: quella per la musica, dato che il signor George Alaba fa il DJ. "Sono andato a vederlo spesso. A volte dietro le quinte, a volte a lato del palco, a volte tra il pubblico in prima fila. La sua esibizione al Donauinselfest a Vienna (il più grande festival di Vienna) è stato molto speciale. Per me è stato pazzesco vedere quante persone guardassero mio padre. Sono cresciuto con la musica. È una parte molto importante della mia famiglia. Da bambino ascoltavamo musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. CD, dischi. Sia in appartamento che in macchina: musica, musica, musica . E tutti cantavano insieme. Ho sognato una carriera da cantante, ma ho capito presto che non sarebbe successo. Proprio come la musica, ho anche amato il calcio fin dall'inizio". Getty Alaba quindi rivela i nomi di coloro che parlano di più in campo tra i calciatori con cui ha giocato. "Müller è il primo, forse può giocarsela con Dante. Quando giocavo in difesa sulla sua sinistra mi ha sempre sostenuto, ho imparato tanto da lui". Il difensore austriaco si sofferma poi sulle differenze tra il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e Uli Hoeneß . "Entrambi sono grandi personalità che vivono per il loro club. Ed entrambi vogliono essere vicini alla squadra. Florentino Perez entra nello spogliatoio dopo ogni partita e qualche volta dopo l'allenamento per chiacchierare con noi giocatori. Uli Hoeneß fa la stessa cosa. Per loro è importante sapere come stanno i giocatori". Alaba infine confessa di simpatizzare per una squadra in particolare, seppure non ci abbia mai giocato.

"Sì, ho simpatia per il Galatasaray. Da bambino giocavo su un campo da calcio a Vienna ogni giorno. Avevo molti amici turchi e lì ci sono tre opzioni: Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce. Io ho scelto il Galatasaray relativamente presto. Non ricordo perché. Ho sempre guardato i derby di Istanbul con i miei amici del Galatasaray".