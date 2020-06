D'Aversa rivela: "Ho avuto il coronavirus, l'ho scoperto dal sierologico"

Nella giornata di ieri era stato Commisso a rivelare la positività di Iachini, oggi invece è Roberto D'Aversa in prima persona ad annunciare di aver avuto il coronavirus. Lo fa attraverso un'intervista a ' Today'.

"Ho avuto il coronavirus, ma lo hanno stabilito i test sierologici a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi giorni. La gestione da parte nostra è stata ottimale, perché il dottore ci ha seguito e perché noi siamo stati responsabili nel non mettere a rischio le altre persone. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, in forma più lieve paradossalmente rispetto a quanto invece mi succede solitamente durante questo periodo dell'anno".

Ho avuto paura non tanto per me stesso ma per i miei cari, per i miei genitori, per la mia famiglia, per mia moglie e per i bambini. Ero abbastanza sereno perché mia moglie, dopo la chiusura delle scuole, è andata a . La paura principale è stata per i miei genitori che hanno una certa età ma per fortuna è andato tutto bene".