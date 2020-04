D'Aversa e i consigli a Kulusevski: "Gli dico di guardare la calma di Ilicic"

Bruno Alves e Dejan Kulusevski, il 'vecchio' e la giovane promessa. Sono loro i protagonisti dell'intervista rilasciata da Roberto D'Aversa a 'Tuttosport'.

Il tecnico del , infatti, conferma tutte le grandi qualità del futuro bianconero nel quale rivede addirittura un certo Pavel Nedved.

"E' un vincente. E se lo stuzzichi, è sfrontato: reagisce subito, ma sempre con educazione e in maniera positiva. Era comunque difficile pensare che potesse avere subito un impatto così devastante in serie A. Un 2000 pronto per essere titolare anche in una big. È un calciatore completo e totale. Per il mix di tecnica, forza, generosità, tiro, senso del goal e dell’assist, mi ricorda Pavel Nedved".

D'Aversa però quando deve dare un consiglio a Kulusevski prende un altro giocatore ancora in attività.

"È un esterno d’attacco, o trequartista, da 13 km a partita. Abbina quantità e qualità, come dimostrano i 5 gol e i 7 assist. E ne potrebbe aver fatti di più con un minimo di frenesia in meno in area. Assieme al colpo di testa, è l’aspetto in cui Dejan deve crescere maggiormente. A lui dico sempre di guardare come è calmo Ilicic quando entra in area".