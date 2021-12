L'orario della Supercoppa Italiana Inter-Juventus: il 12 gennaio si gioca alle 21

Mancava solo l'orario ed è stato comunicato: la gara di Supercoppa Italiana tra l'Inter campione d'Italia e la Juventus vincitrice della Coppa Italia, programmata per mercoledì 12 gennaio a San Siro, prenderà il via alle ore 21. A confermarlo è stata la Lega di Serie A con un comunicato ufficiale.

"La gara per l'aggiudicazione della Supercoppa Frecciarossa 2021/2022 trentaquattresima edizione del trofeo, si disputerà a Milano, allo Stadio "Giuseppe Meazza", mercoledì 12 gennaio 2022, con inizio alle ore 21.00".

Confermate dunque le ipotesi degli scorsi giorni: Inter-Juventus andrà in scena in gara unica in prima serata: al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

La Lega di A ha precisato, inoltre, la modalità della sostituzione dei calciatori: classica, ormai, con 5 cambi da effettuare in 3 interruzioni oltre all'intervallo. In caso di supplementari, però, sarà consentita una quarta interruzione e un sesto cambio.

La gara verrà trasmessa in diretta su Canale 5: sarà il primo trofeo in palio in questa stagione per il calcio italiano, l'ennesimo Derby d'Italia della storia.