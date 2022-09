Darwin Nunez, rimpianto Napoli: nel 2020 fu vicino agli azzurri

Il club partenopeo avviò una trattativa con l'Almeria per portare in Italia l'uruguaiano, avversario in Champions, prima di puntare su Osimhen.

Una macchina da goal. Un cannoniere inarrestabile che è riuscito a stregare e rapire il cuore - calcisticamente parlando - di Jurgen Klopp, che lo ha voluto a tutti i costi nel suo Liverpool. Classe, senso della posizione, qualità tecnica, astuzia e fisico, ma soprattutto la grande capacità di finalizzare: Darwin Nunez rappresenta la miscela perfetta tra tutti questi ingredienti, un mix letale per le difese avversarie.

Dopo aver 'maltrattato' le difese del campionato portoghese e d'Europa con la maglia del Benfica, con uno 'score' di 48 goal e 16 assist durante l'esperienza con i lusitani, ora l'attaccante uruguaiano classe 1999 si sta facendo conoscere anche in Inghilterra.

Decisivo nella finale di Community Shield contro il Manchester City, con uno dei tre goal con i quali i 'Reds' hanno superato la squadra di Guardiola e sono riusciti a portare a casa la coppa, Nunez ha bagnato l'esordio in Premier League con un goal e un assist nel match contro il Fulham, terminato 2-2.

Ora davanti al talentuoso centravanti c'è il debutto con la maglia del Liverpool nella competizione internazionale più prestigiosa del 'Vecchio Continente', la Champions League. Di fronte a Nunez e compagni ci sarà il Napoli di Luciano Spalletti, quelli che avrebbero potuto essere il suo club e il suo allenatore. Una storia di 'sliding doors', di trattative e decisioni sul mercato che hanno segnato la storia del club e del calciatore stesso.

Perché Darwin Nunez poteva vestire la maglia del Napoli e sbarcare all’ombra del Vesuvio. Nato e cresciuto ad Artigas – cittadina di poco più di 40 mila abitanti a 500 chilometri da Montevideo - nel 1999, Darwin Nunez tira i primi calci al pallone nella squadra del suo paese prima di entrare a far parte del settore giovanile del Penarol.

Con i 'Carboneros' arriva fino alla prima squadra, con cui debutta a 18 anni e 151 giorni il 22 novembre 2017 in casa del River Plate Montevideo grazie al tecnico Leonardo Ramos. Il primo goal arriverà un anno più tardi, il 13 ottobre 2018, il primo di una lunga serie.

In realtà, col Penarol segna appena 4 goal in 22 partite prima di sbarcare in Europa: è l'Almeria a notarlo e a portarlo in seconda divisione spagnola.

L'uruguaiano ci mette poco ad ambientarsi e inizia a segnare a raffica. Un goal ogni due partite, 16 in 32 apparizioni, prima di lasciare la Spagna e trasferirsi al Benfica.

Ma è proprio durante l'avventura all'Almeria che il Napoli mette gli occhi su Darwin Nunez. Gli scout del club partenopeo seguono con grande attenzione l'attaccante uruguaiano, che convince la società di Aurelio De Laurentiis a fare un tentativo.

Siamo a luglio 2020 e il Napoli avvia una trattativa con il club iberico. La prima richiesta è di 30 milioni di euro, per poi scendere fino a 20 milioni. Il club azzurro riflette sulla possibilità di arrivare a Nunez e sfoglia la margherita prima di scegliere il nuovo centravanti da regalare all’allora tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso.

Nel frattempo, c'è un altro attaccante che ha fatto breccia nel cuore dei dirigenti dei partenopei: si chiama Victor Osimhen e gioca nel Lille. È un luglio caldissimo per Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori. Il Napoli avvia i contatti con il club francese per il nigeriano e raggiunge l'intesa totale: il 31 luglio viene ufficializzato l'accordo per il trasferimento di Victor Osimhen a titolo definitivo sulla base di 47,5 milioni di euro più 2 di bonus e i cartellini di Karnezis e dei tre Primavera, Palmieri, Manzi e Liguori.

L'operazione Osimhen, però, ha conseguenze anche sul futuro di Darwin Nunez: l’arrivo del nigeriano chiude definitivamente - di fatto – quello dell’uruguaiano classe 1999 all’ombra del Vesuvio.

Nei giorni successivi l'affondo del Benfica è decisivo: fumata bianca e addio all'Almeria per Darwin Nunez, che si trasferisce al 'Da Luz' di Lisbona.

In Portogallo, Darwin Nunez resterà poco meno di due anni, tutti all'insegna dei goal. 48 reti e 16 assist sarà il bottino al termine dell'esperienza al Benfica, un capitolo che poteva chiudersi anche prima di quest'estate. Lo scorso 31 gennaio, infatti, il West Ham mette sul piatto 50 milioni di euro cash per convincere il club portoghese a lasciar partire Nunez.

Il Benfica dice no: per la società lusitana la cifra è troppo bassa e le ore a disposizione per chiudere la trattativa sono poche. Club e Nunez si rifaranno - con gli interessi - qualche mese più tardi: Darwin sbarca in Premier League grazie all'assegno di 75 milioni di euro più 25 di bonus.

Una cifra record anche per un club come il Liverpool: Darwin Nunez è diventato, infatti, l'acquisto più costoso nella storia dei 'Reds'.

Ora, però, l'uruguaiano la storia vuole scriverla in campo e vuole farlo da subito, ovvero già a parte della prima in Champions League. Di fronte ci sarà proprio il Napoli, in una sfida che Nunez avrebbe potuto giocare con la maglia azzurra.

Una storia di retroscena di mercato e scelte fatte, con il Napoli che oggi si gode Osimhen ma deve fare molta attenzione a Nunez, la nuova stella del Liverpool targato Jurgen Klopp, primo avversario dei partenopei nel nuovo percorso in Champions League.