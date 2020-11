Darmian all'Inter, svelate le condizioni di riscatto: al primo punto dall'1 febbraio in poi

Il bilancio diffuso dai nerazzurri rivela le condizioni di riscatto del terzino. Lo stesso per Candreva alla Samp: riscatto alla prima partita.

Il trasferimento di Matteo Darmian dal è stato uno degli ultimi colpi nell'estate di mercato dell'. L'esterno del Parma è arrivato per dare manforte a Conte sulle fasce e all'occorrenza anche in difesa.

La formula del trasferimento è stata quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni che sono state svelate dal bilancio nerazzurro.

Come riporta 'Calcio e Finanza', il riscatto scatterà automaticamente non appena la prima squadra dei nerazzurri collezionerà il primo punto in campionato dal 1 febbraio 2021 in avanti.

"Acquisto a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Matteo Darmian dal Parma; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2020/2021, prevede l’obbligo di riscatto definitivo al primo punto conquistato dalla Prima Squadra dopo la data del 1° febbraio 2021".

Una formula particolare, ma non del tutto nuova, perché è la stessa utilizzata per la cessione - con la stessa formula - di Antonio Candreva alla . Con la differenza che per far scattare il riscatto non sarà necessario un punto, ma solo una partita.