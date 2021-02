Daouda Peeters, chi è il centrocampista della Juventus in panchina col Crotone

Viste le diverse indisponibilità della rosa bianconera, Pirlo ha portato in panchina contro il Crotone anche il giocatore belga.

Dybala infortunato, Rabiot squalificato, Morata in panchina per il rotto della cuffia. Bonucci, Chiellini, Cuadrado ed Arthur indisponibili. Una Juventus incerottata per il posticipo della 23esima giornata contro il Crotone e diversi giovani convocati da Andrea Pirlo.

Tra questi diversi elementi che hanno avuto il modo di esordire in prima squadra nel corso della stagione, da Di Pardo a Fagioli, fino a Dragusin. Insieme a loro anche Daouda Peeters, che aspetta la sua prima chance nel 2020/2021.

Classe 1999, Peeters è nato in Guinea ma è cresciuto in Belgio ed ora fa parte della Nazionale giovanile fiamminga. E' l'ennesimo prodotto di una rappresentativa che punta a dominare il mondo del calcio nelle prossime edizioni dei grandi tornei.

Mediano forte fisicamente, alto 185 cm, è arrivato in Italia inizialmente via Sampdoria. Con la cessione di Audero in blucerchiato, Daouda è sbarcato alla Juventus, rimanendo però inizialmente a Genova, prima del passaggio definitivo nell'Under 23 bianconera nel 2019.

Con l'arrivo di Pirlo nell'Under 23 e dunque immediatamente in prima squadra, si era parlato di una possibile promozione del ragazzo con la Juventus di Serie A, e non solo quella di C. Invece il ragazzo, nonostante qualche panchina con i bianconeri, è rimasto nella seconda compagine di Madama, in attesa della sua opportunità sotto il 'Maestro'.

In realtà Daouda Peeters aveva esordito con la prima squadra della Juventus già nel 2020, nel match perso contro il Cagliari sotto Sarri, ma da allora zero occasioni. Ora, visti i problemi a centrocampo di Pirlo e le tre competizioni da affrontare, non è detto che torni stabilmente con l'Under 23 e non rimanga invece con la prima squadra.