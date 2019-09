Danni ambientali: Ronaldinho e il fratello multati di 1,4 milioni

Ronaldinho e il fratello puniti per danni ambientali provocati dalla costruzione di un molo e una piattaforma per la pesca: multa da 1,4 milioni.

Ronaldinho fa sempre notizia, sia che si tratti dei suoi giochi di prestigio con il pallone, sia che si tratti di problemi extra-campo che, nel bene o nel male, hanno caratterizzato comunque la sua brillante carriera.

Come riporta ‘Mundo Deportivo’, il calciatore e suo fratello Roberto Assis Moreira si sono accordati con le autorità brasiliane per il pagamento di una considerevole cifra di denaro per i danni ambientali provocati dai due nel lago Guaíba, nei pressi di Alegre.

Danni ambientali dovuti alla costruzione, nel 2015, di un molo per le barche e di una piattaforma per la pesca, realizzati però senza la licenza necessaria per quel tipo di opere.

Adesso, dopo quattro anni dai fatti contestati, la battaglia tra il fisco e il calciatore sembra esser giunta ad un punto di svolta, con Ronaldinho che se vorrà avere indietro il suo passaporto per poter lasciare il

in ogni momento, sarà costretto a pagare la cifra pattuita. Il 17 ottobre, infatti, il brasiliano si troverà in per un’amichevole con l’Independiente Santa Fe, bonifico permettendo.