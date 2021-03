Danimarca senza sosta: tre vittorie su tre, zero goal subiti e record di reti

La miglior squadra europea delle qualificazioni fin qui: decisivi tanti giocatori di Serie A, in una rappresentativa che conta diversi big.

La Germania? No. La Spagna? No. La Francia? No. L'Italia? Quasi, ma non a livello della miglior squadra europea nelle prime tre gare di qualificazione ai Mondiali 2022. E' la Danimarca, infatti, la squadra che nella prima tornata di gare per approdare al torneo in Qatar ha stupito più di tutti.

Una forza della natura la squadra nordica, inserita in un girone abbastanza semplice sulla carta, ma che ha comunque mostrato più di quanto ci si aspettasse. Tanti giocatori provenienti dalla Serie A presenti e decisivi per mettere già un mattone verso il Qatar.

Dopo aver regolato Israele in trasferta per 2-0, la Danimarca ha poi surclassato la Moldavia, battuta 8-0 (di fatto la peggior sconfitta di sempre per tale Nazionale), ottenendo anche il terzo successo in altrettante partite contro l'Austria, superata 3-0 in trasferta.

Anche altre squadre come Armenia e la stessa Italia hanno ottenuto tre vittorie su tre, nel caso degli azzurri senza subire reti (cinque segnate), ma la Danimarca ha mostrato una sicurezza estrema, arrivando a quattordici goal senza mai dover raccogliere il pallone in fondo alla propria porta.

La Danimarca è riuscita a superare anche la squadra che più di tutte viene designata come favorita al prossimo Europeo, ovvero il Belgio: Lukaku e compagni hanno ottenuto 'solamente' sette punti, segnando due reti in meno rispetto ad Eriksen e compagni.

I giocatori provenienti dalla Serie A, si diceva. La maggior parte dei goleador di queste prime tre giornate convocati dalla Danimarca provengono infatti dal campionato italiano. Maehele e Skov Olsen (doppietta) in rete contro l'Austria, dopo la doppietta di Damsgard e il centro di Stryger Larsen nelle gare precedenti.

Guidata da Kasper Hjulmand, la Danimarca può contare su altri elementi ben noti come Braithwaite del Barcellona, Højbjerg del Tottenham, Delaney del Borussia Dortmund, Poulsen del Lipsia e ovviamente il vicecapitano Kasper Schmeichel.

Trent'anni dopo il successo a sorpresa ad Euro '92, che possa essere la mina vagante del prossimo torneo continentale? Probabilmente sì: corre verso il Mondiale, si candida come colonna portante dell'Europeo ormai imminente. Con Kjaer, Eriksen ed una sfilza di giocatori pronti a vincere anche con la propria rappresentativa dopo averlo fatto con le maglie di club.