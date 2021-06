Danimarca-Finlandia riprende alle ore 20.30. La federazione danese ha comunicato ufficialmente il nuovo calcio d'inizio, unitamente a un aggiornamento su Christian Eriksen: il calciatore ora sta bene. E i compagni torneranno in campo.

L'UEFA in una nota ufficiale ha comunicato che si tatta di una richiesta dei giocatori, evidentemente sollevati dalle notizie arrivate dall'ospedale di Copenhagen dove si trova ricoverato Eriksen.

"In seguito alla richiesta dei giocatori di entrambe le squadre, la UEFA ha accettato di far riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia stasera alle 20:30. Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, ci sarà poi una pausa di 5 minuti per l'intervallo seguita dal secondo tempo.

La partita è stata sospesa a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto il danese Christian Eriksen. Il giocatore è ora in ospedale e in condizioni stabili. La UEFA augura a Christian Eriksen una completa e rapida guarigione e ringrazia entrambe le squadre per il loro atteggiamento esemplare"