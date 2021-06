Danimarca-Finlandia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Danimarca e Finlandia debuttano nel Gruppo B di Euro 2020: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Gruppo B di Euro 2020 si apre con la sfida in programma sabato 12 giugno alle 18:00 tra la Danimarca e la Finlandia.

Al Parken di Copenaghen, la Danimarca di Kasper Hjulmand ospita la debuttante Finlandia, alla prima assoluta agli Europei.

Danimarca e Finlandia si sfidano per la terza volta: nei due precedenti ufficiali altrettante vittorie per i danesi nel derby scandinavo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Danimarca-Finlandia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La gara inaugurale del Gruppo B di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia si giocherà sabato 12 giugno, con calcio d'inizio fissato alle ore 18. Il match si disputerà al Parken di Copenaghen.

La sfida, valida per il Gruppo B di Euro 2020, sarà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il canale 251. Niente trasmissione in chiaro sulla Rai. Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile guardare anche in streaming. Il match sarà trasmesso anche su Sky Go e Now Tv e accessibile attraverso pc e dispositivi mobili.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind.

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Alho, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Kauko, Sparv, Kamara; Pukki, Lod.