Danimarca-Austria Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Danimarca ed Austria si affrontano nel secondo match di qualificazione alle semifinali dell'Europeo Under 21. Austriaci a tre punti, danesi a 0 punti.

ed tornano in campo per affrontarsi nel secondo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 21 e lo fanno sapendo che in ballo ci sono già punti pesantissimi per l’approdo alle semifinali del torneo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Gli austriaci, al loro esordio nella competizione, dopo aver battuto la hanno la ghiotta occasione di vincere la loro seconda partita ed in questo modo mettere un piede nelle semifinali della competizione (molto dipenderà anche dall'altro match tra e Serbia, con i tedeschi che sono a 3 punti).

Discorso diverso invece per la Danimarca, che dopo la sconfitta subita per 2-1 contro la Germania deve necessariamente vincere se non vuole dire addio con un turno di anticipo alle proprie velleità di andare avanti nella competizione.

In questa pagina tutte le informazioni su Danimarca-Austria Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

DANIMARCA-AUSTRIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Danimarca-Austria Under 21 DATA 20 giugno 2019, ore 18.30 DOVE Stadio Friuli, Udine ARBITRO

Georgi Kabakov (Bulgaria) TV Rai 2 STREAMING Rai Play

ORARIO DANIMARCA-AUSTRIA UNDER 21

La sfida valida per il secondo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 21 che vedrà protagoniste Danimarca e Austria, si disputerà giovedì 20 giugno allo stadio Friuli di Udine. Calcio d’inizio programmato alle ore 18,30.

Danimarca-Austria Under 21 sarà trasmessa dalla Rai, emittente che detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione. Il match sarà visibile su Rai Due.

La gara che vedrà protagoniste Danimarca ed Austria Under 21 sarà trasmessa dalla Rai anche in e sarà quindi visibile su vari dispositivi come smart , pc, tablet o smartphone attraverso RaiPlay. Collegamento con lo stadio Friuli a partire dalle ore 18,15.

DANIMARCA (4-3-3): Iversen; Kristensen, Nelsson, Rasmussen, Poulsen; Abildgaard Nielsen, Jensen, Billing; Skov Olsen, Ingvartsen, Bruun Larsen.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Ingolitsch, Lienhart, Danso, Friedl; Ljubicic, Lovric; Horvath, Ulmann, Honsak; Grbic.