Danilo dubbioso: "Altre squadre avrebbero potuto fare quello che stiamo facendo con tutto quello che è successo?"

Il difensore bianconero ha parlato del suo amore per lo studio, 'chiamando' anche l'amico Casemiro: "Mi piacerebbero averlo qui, sarebbe a casa".

Per anni, decenni, la parola difesa, in casa Juventus, ha fatto rima con giocatori italiani. Nonostante Bonucci sia ancora in squadra, dopo gli addii di Barzagli e Chiellini, per citare gli esempi più recenti, è avvenuta la trasformazione. Madama con una retroguardia brasiliana: la realtà attuale dei fatti, con Bremer e soprattutto Danilo.

'Il Filosofo', soprannome con cui lo chiamano i compagni di squadra, non è solo leader della difesa, ma anche un costante pericolo nell'area avversaria. Una figura carismatica capace di tracinare la Juventus suonando la carica in due diverse zione del campo.

"Mi piace leggere e studiare cose nuove” confessa Danilo a The Athletic, spiegando il perchè del 'The Philosopher. Spesso il brasiliano legge di psicologia e filosofia.

"Pensi che qualsiasi altra squadra avrebbe potuto fare quello che stiamo facendo noi se, insieme a tutti gli infortuni fossero successe le stesse cose? Dove c'è una crisi, vedo opportunità, Ci serviva per riavvicinarci, per diventare ancora più una famiglia, per avere un senso di appartenenza ancora maggiore alla Juventus. Puoi vederlo in campo. Ci sono momenti là fuori in cui non siamo in grado di giocare il nostro miglior calcio, ma puoi vedere la determinazione, il sacrificio e l'attaccamento. Questa è la cosa migliore della Juve, difendiamo come una famiglia".

Attualmente, tra le varie letture, Danilo è concentrato su un libro di un prete:

"Parla di trovare la tua essenza, di mettere da parte tutte le cose che non ti rappresentano. Di non lasciare che cose che magari per influenza degli altri e degli ambienti in cui viviamo sembrino un riflesso di noi stessi in realtà non lo sono".

Fiero brasiliano, stabilmente nella Nazionale verdeodo - compreso l'ultimo Mondiale qatariota - Danilo è convinto che i suoi amici e connazionali siano il fulcro delle big:

“Guarda le migliori squadre e tutte hanno brasiliani che sono capitani o grandi lavoratori. La percezione dei calciatori verdeoro è cambiata e quindi se una volta c'era lo scontro con la Juve,ora potrebbero venire qui e stare in squadra per anni. Mi piacerebbe avere Casemiro. Sarebbe a casa qui".

Una casa attualmente gestita da Allegri:

“Di tutti quelli con cui ho lavorato è il miglior uomo-manager. Questo non dovrebbe essere dato per scontato perché gestire i rapporti con gli esseri umani non è facile. Non so se altri allenatori sarebbero stati capaci di quello che sta facendo lui, motivando i giocatori in modo tale da rimanere concentrati sul campo. Non è stata una stagione facile e lui ha gestito la situazione nel modo giusto, è un incredibile gestore".

In attesa di capire se il 2022/2023 si concluderà con uno o più trofei.