Danilo Santos, la stella brasiliana dei Mondiali che ha conquistato Carlo Ancelotti in soli 95 minuti

Danilo Santos fa parte dei 26 brasiliani convocati per i Mondiali. Il centrocampista 25enne del Botafogo ha solo quattro presenze con la Seleção, ma ora può brillare nel torneo della sua vita.

A 15 anni la sua mente è in subbuglio: deluso, arrabbiato, triste, incerto e colpevole. Il Bahia, club in cui era entrato a sette anni, lo esclude dal settore giovanile.

La famiglia è in difficoltà economiche – il padre ha persino contratto un prestito per coprire le sue spese di formazione – e il suo senso di fallimento è travolgente. Scoraggiato, abbandona il calcio.

Forse non è abbastanza bravo. Dego Freitas, allenatore del progetto sociale Os Deguinhos da Bol, lo convince a non mollare.

"Gli ho detto che era il sogno della sua famiglia, il mio sogno, che potesse aiutare la sua famiglia con il calcio", ricorda Freitas in un'intervista a The Athletic. Il tecnico gli procura un provino al Cajazeiras, squadra di seconda divisione, dove gli osservatori del Palmeiras lo notano e lo ingaggiano.

"In Bahia nessuno riconosceva il suo talento, ma per fortuna il Palmeiras, a mille miglia di distanza, ha visto il suo potenziale. Ha dovuto lasciare lo Stato per realizzare il suo sogno" aggiunge Freitas.

Quel sogno si è realizzato: quando Carlo Ancelotti ha annunciato i 26 convocati del Brasile per i Mondiali, con Neymar in prima pagina, la chiamata di Danilo ha fatto discutere. Tipico di Ancelotti.

In molti, però, si sono chiesti: chi è Danilo, 25 anni, centrocampista del Botafogo, convocato una sola volta quattro anni prima?

Centrocampista moderno capace di giocare come numero 6, 8 o 10, Danilo è instancabile quanto il suo idolo, N'Golo Kanté. "Ricordo una partita quando Danilo aveva 13 anni", ricorda Freitas.

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Danilo e N'Golo Kanté si sono affrontati nella finale del Mondiale per club 2022.

"La partita andò ai supplementari e Danilo fece altri due assist. Suo padre mi pregò di sostituirlo, ma il ragazzo rifiutò. Alla fine dovettero portarlo fuori dal campo per la stanchezza".

Rispetto a Neymar, Vinicius Junior ed Endrick, Danilo sboccia tardi per gli standard brasiliani. Da adolescente serviva solo un allenatore che credesse in lui, e quel mentore fu Vanderlei Luxemburgo.

Allora allenatore del Palmeiras, Luxemburgo lo notò in un allenamento tra Under 20 e riserve: «Un mancino che recuperava palloni ovunque».

"Un dettaglio mi colpì: non giocava mai lateralmente o all'indietro, solo in avanti. Controllava il pallone e accelerava il gioco. Pensai: 'Chi è questo ragazzo?' Chiesi informazioni e mi dissero che giocava poco, dietro Patrick de Paula nella gerarchia."

Ho risposto: "Dietro a Patrick? Lui è più bravo". Gli altri pensavano fossi pazzo, ma io ne ero convinto". Luxemburgo lo ha subito promosso in prima squadra, inserendolo gradualmente nel calcio che conta.

"Mi resi conto del suo enorme potenziale. All'epoca dissi che il Brasile produceva pochissimi centrocampisti con le qualità necessarie per arrivare ai Mondiali. Danilo aveva forza, personalità e intelligenza calcistica. Già allora sembrava destinato a grandi traguardi."

La svolta arriva con l’allenatore Abel Ferreira, che gli affida un ruolo chiave a centrocampo. Con Danilo in campo, il Palmeiras diventa una delle squadre più dominanti del calcio brasiliano recente.

Con due Copa Libertadores, un campionato nazionale, una Copa do Brasil, una Recopa Sudamericana e un Campeonato Paulista, la bacheca del Palmeiras si arricchì. Danilo ottenne anche la prima convocazione in nazionale, pur restando in panchina.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di club europei: il Nottingham Forest lo ha acquistato per 20 milioni di euro, rendendolo il settimo giocatore più caro della storia del Palmeiras.

A Nottingham diventa subito idolo di allenatori, compagni e tifosi: i supporter gli dedicano un coro su “Gold” degli Spandau Ballet e lui lo adora. «La prima volta non conoscevo la canzone, ora la ascolto in macchina e mi fa sentire a casa».

Ancora più doloroso è stato il fatto che, al settimo minuto della partita d’esordio della Premier League 2024, Danilo si sia fratturato la caviglia. La scena è inquietante: sul campo vengono portati dei teli per nascondere la gravità dell’infortunio. Perde il posto al Forest e fatica a riconquistarlo. Così Danilo prende una decisione.

Torna in patria, firmando per il Botafogo in un passaggio discusso a causa del rapporto tra i proprietari John Textor ed Evangelos Marinakis, che controllano quattro club — Botafogo, Lione, Nottingham Forest e Olympiacos — e hanno effettuato nove trasferimenti interni in tre anni.

«È stato difficile lasciare il Forest, ma dopo l’infortunio ho perso il posto e, alla mia età, voglio giocare in Europa», spiega a GE.

«Volevo cambiare le cose al Forest, ma ci sono aspetti del calcio che non puoi controllare. Volevo anche raggiungere i Mondiali e, per restare in lizza, dovevo giocare».

Al Botafogo trova Davide Ancelotti: “Mi ha chiamato per farmi entrare nel Botafogo e mi ha detto che avremmo scritto la storia insieme”, racconta Danilo a UOL. La loro collaborazione dura una sola stagione, durante la quale il centrocampista subisce un infortunio al tendine del ginocchio.

Quest’anno, con un nuovo tecnico, Danilo è al top: 9 gol e 2 assist in 12 partite, prestazioni che a marzo lo riportano in Nazionale, quasi quattro anni dopo l’ultima volta.

Questa volta è Carlo Ancelotti, padre del suo ex tecnico, a convocarlo: “Prima il figlio, ora il padre: il cerchio si chiude”, sorride. Con Ancelotti debutta in Seleção: subentra contro la Francia e poi è titolare contro la Croazia.

Poco prima dell’intervallo, il sogno di Danilo diventa realtà: dopo una splendida azione di Vinícius Júnior, calcia la palla all’angolo alto della porta. Due mesi dopo, davanti alla sua famiglia, attende con ansia: Ancelotti lo porterà ai Mondiali nonostante abbia giocato solo 95 minuti con il Brasile?

L’allenatore lo convoca e Danilo scoppia in lacrime: «Nel 2010 dipingevo le strade e appendevo bandiere; ora ci vado davvero».