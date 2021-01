Danilo e le raccomandazioni a Ronaldo: "Gli dico di lasciar fare i tackle a noi difensori"

Il difensore bianconero parla del suo rapporto con CR7 e delle raccomandazioni: "A volte va in tackle o in contrasti duri, gli dico di stare calmo".

La Juventus, si sa, si muove spesso e volentieri in funzione di Cristiano Ronaldo. Difesa compresa. E quando serve dare consigli a un big come CR7, lo si fa. Insegna Danilo.

In un'intervista rilasciata a 'TNT Brasil', il difensore ex Real Madrid e Manchester City ha raccontato i retroscena in campo con il fuoriclasse portoghese. Anche quando lo 'riprovera' per dei tackle troppo bruschi in cui si lancia.

"È talmente al top che si allena sempre in modo diverso, qui alla Juventus capita che alcune volte faccia qualche tackle o qualche recupero palla aggressivo, gli piace farlo, ma non è abituato, gli dico di lasciarlo fare a noi dietro che siamo abituati. Si sacrifica tanto".

Danilo quest'anno sta vivendo una delle sue migliori stagioni alla Juventus ed è diventato una risorsa a tutto tondo.