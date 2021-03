Danilo centrocampista, Pirlo rivela: "Ci ho riflettuto di notte"

Momento di difficoltà a livello di infortunati e rosa corta per la Juventus. Così Andrea Pirlo, contro la Lazio, ha dovuto inventarsi una soluzione alternativa per il centrocampo bianconero: schierare Danilo da mediano al fianco di Rabiot.

Soluzione che alla lunga, nonostante un primo tempo complicato, ha dato i suoi frutti. Nel post-partita, l'allenatore della Juventus ha spiegato così la nascita di questa idea.

"È nata ieri pensandoci, la notte riflettevo su quale giocatore poteva rendere meglio in quella posizione in assenza di Bentancur e Arthur. Non ho avuto dubbi, lui ha le qualità per fare questo ruolo. Ho pensato a Danilo, giocatore intelligente che sa giocare a due tocchi, si posiziona bene con il corpo e soprattutto che conosce il calcio".