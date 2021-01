Danilo alla riscossa: "Dimostriamo di essere da Juventus"

A tre giorni dalla disfatta di San Siro, la ha subito la grande occasione di rifarsi ed alzare al cielo un trofeo: mercoledì sera a Reggio Emilia si gioca la contro il .

Danilo, intervenuto in conferenza stampa insieme a Pirlo, torna sulla sconfitta contro l' e fa mea culpa.

"Dobbiamo fare qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto nell'ultima partita e dobbiamo esser più concentrati e più bravi dal primo minuto fino alla fine, perché queste partite bisogna giocare con coraggio e giocare la palla veramente. Siamo fortunati che dopo tre giorni da quella serata abbiamo l'opportunità di giocare una partita con una squadra forte con buoni calciatori e un allenatore forte, quindi è la partita giusta per dimostrare quello che siamo. Noi siamo quelli più delusi del risultato e della prestazione. È chiaro che non siamo stati all'altezza e non è stata una prestazione da Juventus. Abbiamo la fortuna di giocare domani e di dimostrare quello che siamo, che siamo campioni e vogliamo vincere tutto ed essere all'altezza di giocare per la ".