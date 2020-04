Daniele Paponi: storia di un grande talento che ha finito per perdersi

Paponi esplode nel Parma e segna il primo goal in Serie A con il colpo dello scorpione: ma non saprà affermarsi, facendo una modesta carriera.

Esploso in giovane età con il , si presentò al grande pubblico con un goal da fenomeno, segnando per la prima volta in contro il Messina con il 'Colpo dello Scorpione', con il quale sorprese Storari e regalò ai ducali un prezioso punto in trasferta.

Daniele Paponi è stato una grande promessa del calcio italiano, ma nel momento in cui avrebbe dovuto fare il salto di qualità non riuscì a sfondare. A lui si sono interessati diversi grandi club. Dopo aver girato diverse squadre e fatto persino un'esperienza in con il , soltanto negli ultimi anni ha trovato una certa regolarità di rendimento in Serie C con le maglie di Stabia e Piacenza.

ENFANT PRODIGE AL PARMA

Nato ad Ancona il 16 aprile 1988, Daniele Paponi si forma calcisticamente con i marchigiani del Dorica Torrette. Il ragazzo ha qualità e viene così ingaggiato dal Parma, che lo aggrega inizialmente alla Primavera di Pietro Carmignani. L'attaccante dimostra però carattere e fame di emergere, e questo gli vale l'approdo in prima squadra nel 2005 sotto la guida di Mario Beretta.

Altre squadre

In quel momento il ragazzo gode di grande considerazione ed è considerato una promessa del calcio italiano. Il noto videogioco Football Manager lo inserisce fra i prospetti più interessanti del panorama mondiale e tutti si aspettano che il giovane attaccante possa esplodere da lì a poco.

IL COLPO DELLO SCORPIONE E IL NO AL LIVERPOOL

Gli esordi non spengono le grandi aspettative su Paponi, anzi, se possibile le alimentano. Il debutto nel massimo campionato avviene il 22 ottobre 2005 in -Parma 4-1 quando l'attaccante ha soltanto 17 anni. In quel primo anno colleziona in tutto 5 presenze in Serie A. Farà meglio la stagione successiva, quando trova la ribalta nazionale e internazionale, venendo spesso impiegato in Coppa UEFA.

In Europa colleziona 6 presenze e 2 reti, comunque importanti, visto che valgono 2 vittorie sul Rubin Kazan e sul Lens. Ma è in campionato che con un'autentica prodezza fa sobbalzare sulla sedia i suoi estimatori il 20 dicembre 2006. Il Parma sfida fuori casa il Messina al San Filippo, e soccombe per 1-0 in virtù di una rete di Arturo Di .

Un minuto dopo essere subentrato a Gasbarroni, il giovane attaccante legge bene una respinta corta di Storari, e riesce a calciare la palla di tacco con il 'Colpo dello scorpione', fissando il punteggio sull'1-1. Un goal molto bello, che lascia davvero i tifosi a bocca aperta e attira su di lui l'interesse dei grandi club.

"Il mio rimpianto più grande? - ha rivelato di recente ai microfoni di 'Gianlucadimarzio.com' - A 18 anni potevo andare al , ma decisi di restare a Parma".

Paponi chiude la seconda stagione a Parma con 19 presenze complessive e 3 reti e resta anche nel 2008/09, ma le cose per il giovane attaccante iniziano ad andare in maniera negativa.

BLACK OUT E DISCESA

Dopo 8 presenze senza reti con i ducali, nel gennaio 2009 il giovane attaccante è stato ceduto in Serie B al Cesena. Con i romagnoli colleziona 22 presenze e 2 goal, quindi fa ritorno nuovamente nella squadra gialloblù, nel frattempo retrocessa in Serie B, e realizza 2 reti in 7 presenze.

I ducali lo mandano in prestito nelle stagioni successive al Rimini e al in Serie B e in Prima Divisione, ma del promettente attaccante che aveva stupito tutti si sono di fatto perse le tracce. Zero goal, che non impediscono comunque al di riportarlo in Serie A nel 2010.

Anche in rossoblù Paponi non brilla, pur riuscendo a realizzare 2 goal in Serie A in 2 anni e mezzo. Fra le prime 2 stagioni e le ultime presenze con i felsinei anche un'esperienza in MLS con il Montreal Impact, chiusa pure in questo caso con 2 goal segnati.

La discesa dell'attaccante continua con 3 stagioni opache di cui una con la maglia dell'Ancona in Prima Divisione (4 goal) e due con quella del Latina in Serie B (4 reti totali). Quando sembra ormai destinato a un finale di carriera in tono minore, Paponi, superati i 30 anni, ritrova invece lo smalto dei tempi migliori a Castellammare con la Juve Stabia, segnando 29 goal complessivi in 2 anni e mezzo.

Lasciate le Vespe, l'ex Parma si conferma in questa stagione a Piacenza, dove realizza ben 13 goal in Serie C prima della sospensione dei campionati. Lampi di un ragazzo talentuoso che dopo quel goal fantastico al Messina avrebbe potuto fare molto di più ma ha finito per perdersi.