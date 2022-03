Daniel Prodan, dall'esperienza al Messina e i Mondiali con Hagi alla morte a 44 anni

Un fulmine a ciel sereno. Una vita stroncata all'improvviso, a soli 44 anni. Daniel Prodan era davanti alla tv nella casa nei pressi di Bucarest quando un infarto se l'è portato via. Senza mai particolari avvisaglie in precedenza. L'ex calciatore non aveva, infatti, mai avuto problemi di salute rilevanti prima di quel 16 novembre 2016, quando un attacco di cuore non gli ha lasciato scampo.

“Siamo sconvolti da questa notizia. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia. Daniel è stato uno dei migliori difensori della nostra storia. Riposa in pace Didi” il messaggio di cordoglio della Steaua dopo la notizia della morte di Prodan.

Satu Mare, cittadina di poco meno di 100 mila abitati a nord-ovest della Romania, a pochi chilometri dal confine con l'Ungheria. È lì che quello che si rivelerà uno dei più grandi calciatori rumeni della storia viene al mondo. Prodan muove i primi passi nella formazione locale, l'Olimpia. Ben presto, però, il suo talento purissimo viene a galla: la Steaua lo nota e lo porta nella capitale.

Prodan resta a Bucarest fino al 1997, conquistando cinque titoli nazionali, 2 Supercoppe e 3 Coppe di Romania. Di pari passo, dopo il debutto del 2 giugno 1993 contro la Cecoslovacchia, Daniel diventa pian piano una pedina fondamentale della nazionale rumena.

A Kosice, la Romania perde nettamente (5-2), ma riesce a conquistare il pass per la fase finale dei Mondiali, in programma negli Stati Uniti nell'estate 1994. Ci sarà anche Prodan, inserito nella lista dei convocati di Anghel Iordanescu. La Romania si ferma ai quarti, con il classe 1972 in forza alla Steaua che gioca tutte le gare del Girone A, terminato al primo posto davanti a Svizzera, Stati Uniti e Colombia, e della fase a eliminazione diretta, con il successo sull'Argentina – senza lo squalificato Maradona – gli ottavi e la sconfitta ai calci di rigore nei quarti contro la Svezia.

Il percorso di Prodan in nazionale è segnato da un goal decisivo per la Romania, realizzato il 12 novembre 1994. Nella sfida contro la Slovacchia, all'81' Daniel realizza la rete del definitivo 3-2, una marcatura che si rivelerà decisiva per la selezione rumena per la qualificazione a Euro 1996. Una competizione che si è rivelata amara, con tre sconfitte su tre e un solo goal realizzato.

L'Atletico Madrid piomba sul gioiello rumeno e decide di portarlo in Spagna nel 1996. Prodan veste la maglia dei 'Colchoneros' per due stagione: nella prima totalizza quattro goal in 17 presenze, nella seconda accumula altrettante apparizioni, ma senza riuscire mai a finire tra i marcatori.

Terminata l'esperienza in Liga, nel 1998 il difensore centrale rumeno vola in Scozia e accetta la proposta dei Rangers Glasgow. Oltremanica, però, non riuscirà mai ad esordire: un grave infortunio al ginocchio lo tiene a lungo lontano dal rettangolo verde di gioco. Un brutto stop, arrivato all'età di 26 anni, che condiziona il prosieguo della carriera di Daniel Prodan.

'Didi', come era soprannominato Daniel Prodan, non vuole mollare e ci riprova. Dopo due anni ai box, il difensore torna in patria e veste le maglie di Steaua, Rocar Bucuresti e National Bucuresti. A sorpresa, nella sessione di calciomercato di gennaio 2002, il Messina decide di acquistare il rumeno e portarlo in Italia.

Il debutto con la maglia del club siciliano arriva il 3 febbraio. Il Messina affronta in casa l'Empoli, nel match valido per il campionato di Serie B. Prodan viene accolto insieme a Grabbi, l'altro grande acquisto della finestra invernale del presidente Emanuele Aliotta, con un grande applauso dai suoi nuovi tifosi.

Per l'esordio dovrà attendere tre settimane: il 24 febbraio, al 'Menti' di Vicenza, l'allenatore Arrigoni lo inserisce al 70' al posto di Marra. Una giornata memorabile per Prodan. Entrato sul risultato di 2-0 in favore degli avversari, il rumeno sigla al 92' la rete del 2-2 con un sinistro al volo che trafigge Sterchele e regala il pari e il quinto risultato utile di fila al Messina.

Il debutto da titolare arriva il 10 marzo, all'Artemio Franchi di Siena, con Apuzzo in panchina dopo l'esonero di Arrigoni. Il ritorno del tecnico alla guida della squadra condiziona l'avventura in Sicilia di Daniel, che si conclude con cinque presenze totali nella seconda parte di stagione.

Prodan torna al National Bucuresti, in Romania, club in cui gioca l'ultima stagione prima di decidere di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Conclusa la carriera da giocatore nel 2003, a 31 anni, Didi ha continuato a lavorare nel mondo del calcio. Il classe 1972 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Federcalcio romena e della nazionale fino al 2011, prima di occuparsi della Romania Under 21 dal 2011 al 2014. Inoltre è stato membro della Commissione UEFA Calcio Giovanile e Dilettantistico (2006-2009), della Commissione UEFA Sviluppo e Assistenza Tecnica (2009-2011) e della Commissione UEFA HatTrick (2011-2015).

It is with great sadness and heavy hearts that we report the passing of our ex squad member, Daniel Prodan, at 44. Condolences to his family pic.twitter.com/uWDYpMBjXb — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 17, 2016

Il 16 novembre 2016 la bruttissima notizia della scomparsa di Prodan a soli 44 anni. Inutili i soccorsi per circa tre ore dopo la scoperta della moglie Licinia.

"Sono scioccato, riposa in pace Didi Prodan".

E' questo il messaggio di cordoglio Gheorghe Hagi, suo compagno in Nazionale dall'esordio nel 1993 a Kosice fino al 22 aprile 1998, quando la Romania affrontò il Belgio a Bruxelles. In totale i due hanno giocato insieme 26 gare con la divisa della nazionale.

Dopo la morte di Prodan, anche l'ex portiere Florin Prunea e Mihai Stoichita, suo allenatore ai tempi della Steaua, hanno voluto ricordare Didi.

"Abbiamo giocato insieme in nazionale e condividevamo lo stesso ufficio in federazione. Non aveva mai avuto problemi, giocavamo ancora a calcio insieme per divertimento, non so perché sia accaduto".

"Era una persona sempre ottimista che motivava tutti quelli che aveva intorno. Riusciva a spazzare via la tensione da ogni situazione. La vita è davvero ingiusta".

S-a stins din viață Daniel Prodan, fostul internațional român cu 54 de selecții. Condoleanțe familiei! https://t.co/ToIywSsEY6 pic.twitter.com/V6hJW9mQsk — Echipa Națională (@hai_romania) November 16, 2016

Campione con la Steaua e compagno di nazionale di Hagi, Daniel Prodan ha lasciato un vuoto nel calcio rumeno, che lo ricorda come uno dei più grandi difensori del movimento calcistico nazionale, nonostante quel brutto infortunio che ha condizionato una carriera che poteva essere ancor più vincente. Senza dimenticare quell'esperienza al Messina...