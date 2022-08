Dani Olmo e la 'furbata' in Lipsia-Bayern: la palla sulla linea inganna Hernandez

Lo spagnolo ha furbescamente conquistato un calcio di punizione lasciando la palla sulla linea e ingannando Lucas Hernandez in Lipsia-Bayern Monaco.

Una vera e propria furbata. Un'intuizione geniale negli ultimi minuti della finale di Supercoppa di Germania per provare fino all'ultimo a ribaltare il risultato di svantaggio.

Dani Olmo è stato protagonista di un episodio molto curioso nei minuti di recupero del match tra Lipsia e Bayern Monaco, terminato con un pirotecnico 5-3 in favore della formazione bavarese.

Nel corso del quarto minuto di recupero, sul risultato di 4-3, il calciatore spagnolo ha utilizzato uno stratagemma molto particolare per conquistare un calcio di punizione sulla trequarti a discapito di Lucas Hernandez, fratello del terzino del Milan Theo.

Dopo l'infortunio di Alphonso Davies, soccorso dallo staff medico del Bayern Monaco sul rettangolo verde di gioco, Dani Olmo ha restituito il pallone agli avversari in un maniera del tutto particolare.

Lo spagnolo ha portato la palla sulla linea laterale, facendo credere agli avversari di dover riprendere il gioco con una rimessa. In realtà, la sfera non ha mai superato completamente la linea: quando Lucas Hernandez l'ha presa con le mani, il guardalinee ha subito sbandierato per attirare l'attenzione dell'arbitro e concedere il calcio di punizione.

Un escamotage che, però, non è bastato al Lipsia per rovesciare le sorti del primo trofeo della stagione del calcio teutonico, la Supercoppa di Germania, finita nella bacheca del club bavarese.