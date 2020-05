Inossidabile Dani Guiza: rinnovo con l’Atletico Sanluqueno alla soglia dei 40 anni

L’ex attaccante della Nazionale spagnola, Dani Guiza, ha prolungato il contratto che lo lega all’Atletico Sanluqueno. Ad agosto compirà 40 anni.

E’ stato uno degli attaccanti spagnoli più prolifici dei primi anni 2000 ed è stato anche l’ultimo giocatore spagnolo a vincere la classifica dei marcatori in , quando nella stagione 2007/08 segnò qualcosa come 27 reti in 37 partite con la maglia del Maiorca.

Dani Guiza è uno che i goal li ha sempre fatti e, a quanto pare, continuerà a farne anche dopo aver superato la soglia dei 40 anni (li compirtà il prossimo 17 agosto). Il 39enne attaccante che nel 2008 si laureò campione d’Europa con la , ha infatti rinnovato il contratto che lo lega all’Atletico Sanluqueno, club che milita nella Segunda Division B, la nostra Serie C.

A confermarlo è sto lo stesso club iberico.