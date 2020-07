Dani Alves vs Real Madrid, spunta anche il 4-1 contro la Juve: "Ci fregarono"

L'ex difensore della Juve ha fatto polemica postando un contatto di Sergio Ramos, rispondendo anche alla provocazione riguardo la finale di Champions.

Polemiche per decisioni arbitrali in , polemiche per decisioni arbitrali in . E ovunque. Tutto il mondo è paese quando si parla di presunti aiuti per i team più forti, con i social che hanno aumentato in maniera esponenziale le discussioni riguardanti l'operato degli arbitri.

Ese día no hicimos y nos jodieron 😂 😂 😂 😂

Pero el balance es muy positivo 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 https://t.co/KbxQmFVK1y — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020

L'ultimo caos l'ha generato Dani Alves sul proprio twitter, postando l'immagine di un duro intervento di Sergio Ramos su un avversario nel match vinto dal contro l'Ahleticl Bilbao, tra l'altro proprio grazie ad un rigore del difensore spagnolo, giunto alla cifra di dieci goal in stagione.

Dani Alves, dall'alto del suo glorioso passato al , ha commentato così:

"Un giorno ci insegnarono che dovevamo fare molto più di quello che facevamo o non ce l’avremmo fatta e così fu…".

Un commento relativo all'eterno duello tra Real Madrid e Barcellona che ha portato migliaia di tifosi dei Blancos a postare a Dani Alves risultati negativi sul suo passato. Tra questi i quattro goal subiti in finale di Champions contro il team della capitale, quando vestiva la maglia della .

Dani Alves non ha commentato in maniera negativa, sdramatizzando invece su quella sconfitta con la Juventus:

“Quel giorno non l’abbiamo fatto e ci siamo fregati, ma il bilancio è molto positivo".

Durante la sua era al Barcellona, del resto, Dani Alves ha spesso e volentieri avuto la meglio sul Real Madrid, riuscendo a vincere diverse Champions e , ottenendo anche un clamoroso 2-6.