Tempi duri per Dani Alves: i tifosi del San Paolo gli chiedono di andarsene

I tifosi del San Paolo, delusi dagli ultimi risultati, hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell’allenatore e l’addio di Dani Alves.

Con i suoi 43 trofei messi in bacheca nel corso di una carriera straordinaria è considerato il giocatore più vincente di tutti i tempi, tuttavia la cosa non lo rende esente da critiche.

Dani Alves sta vivendo al San Paolo uno dei momenti più delicati da quando calca i campi di calcio. I tifosi della compagine brasiliana hanno infatti individuato in lui una delle cause degli scarsi risultati ottenuti negli ultimi tempi.

Il San Paolo ha comandato la classifica del Brasileirao per molte giornate, ma negli ultimi quattro turni è incappato in tre sconfitte (l’ultima delle quali per 5-1 in casa contro l’Internacional) ed un pareggio che gli sono costati la vetta.

Davanti a tutti adesso c’è proprio l’Internacional che ha un punto in più ed una patita in meno, ma anche le inseguitrici si stanno avvicinando in maniera pericolosa.

La situazione che si è venuta a creare ha mandato su tutte le furie buona parte della tifoseria e nelle scorse ore molti tifosi si sono riuniti per chiedere le dimissioni dell’allenatore Diniz, ma anche l’allontanamento proprio di Dani Alves, che della squadra è il capitano.

Tra i cori intonati contro l’ex e “Il San Paolo non ha bisogno di te” e “Oh, quanto sarebbe bello se Alves tornasse a Bahia”.

Una situazione quindi delicata, alla quale Dani Alves non è certo abituato.