Dani Alves svela: "Potevo tornare alla Juventus e al Barcellona"

Dopo la Copa America vinta da protagonista con il Dani Alves ha deciso di tornare in patria per vestire la maglia del San Paolo. L'esterno classe '83 ha però svelato di aver avuto contatti con la e il .

In un video pubblicato da 'Players Tribune', il terzino brasiliano ha svelato il retroscena dell'estate:

Dani Alves spiega perchè alla fine ha scelto il San Paolo:

"Quello che volevo, il punto chiave per me, era avere la stabilità per conquistare un posto ai Mondiali 2022. E' stato il punto di partenza per la mia prossima sfida. La maggior parte dei club non me lo ha garantito, perchè non credevano in me. Pensano che abbia una data di scadenza, ma io sono libero, decido quando inizio e decido quando finisco".