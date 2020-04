Dani Alves confessa: "Chiudere al Boca Juniors non sarebbe male"

Il brasiliano potrebbe trasferirsi al Boca Juniors nei prossimi mesi: "Sapete l'affetto che ho per il club e non sono solo chiacchiere".

In una top ten tra i giocatori più vincenti della storia, Dani Alves è sicuramente al suo interno. Una lista infinita di trofei nella bacheca del brasiliano, capace di fare la storia del , ma anche di vincere con , e . In futuro potrebbe esserci il Boca Juniors.

Tornato in per vestire la maglia del San Paolo, Dani Alves è continuamente alla ricerca di nuove sfide e la possibilità di approdare al Boca Juniors nei prossimi mesi non è affatto da scartare. Prossimo ai 37 anni, la destinazione argentina sarebbe probabilmente anche l'ultima della carriera.

Alla pari di De Rossi e altri grandi campioni del calcio mondiale, Dani Alves è sempre stato attratto dalla Bobonera e durante una diretta Instagram ha confessato di considerare questa opzione come decisamente fattibile. Certo, il calciomercato ha mille vie, ma l'amo è stato lanciato.

Del resto già da qualche giorno si parla di Dani Alves in ottica Boca Juniors:

"Chiudere lì non sarebbe male. Sapete l'affetto che ho per il Boca e non sono solo chiacchiere, non lo dico per illudere la gente o perché si parla di una grande squadra. Questo club mi ha sempre suscitato sensazioni particolari, quando guardi il calcio ci sono delle situazioni in cui ti identifichi".

Dopo aver detto addio a De Rossi, il prossimo a finire al Boca Juniors potrebbe essere un Dani Alves che completerebbe così una carriera stratosferica. Dopo aver vinto campionati, coppe nazionali, Champions e Copa America, all'appello manca un grande trofeo sudamericano per i club.

La Libertadores, la Bombonera, Dani Alves: il trittico perfetto per i prossimi mesi. Non resta che aspettare.