Dani Alves cambia ruolo: "Sono più produttivo in mezzo al campo"

Schierato più volte da centrocampista offensivo al San Paolo, Dani Alves mostra di gradire: "Sulla fascia ho vinto tutto, ma qui non è il caso".

Cambiare ruolo è tutt'altro che raro, nella carriera di un calciatore. Farlo alla veneranda età di 36 anni, però, è un altro discorso. Ed è quello che sta accadendo a Dani Alves, tornato in da qualche mese per vestire la maglia del San Paolo.

Con DAZN segui Copa Libertadores e Copa Sudamericana IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex giocatore di , e non si sente più un terzino. O meglio: agisce ancora sulla fascia, come domenica contro il CSA, ma è una posizione che ultimamente sta alternando sempre più con quella di centrocampista offensivo, se non di vero e proprio trequartista. Un ruolo che, come da lui stesso dichiarato a 'GloboEsporte', sta considerando sempre più suo.

"Oggi, qui al San Paolo, sono più produttivo in mezzo al campo. A livello di costruzione di gioco, ma anche di ordine tattico. Posso gestire il posizionamento dei miei compagni. Adoro giocare sulla fascia, dove ho conquistato tutto, ma qui non è il caso. Ho bisogno di un ordine tattico e giocando in mezzo posso organizzare il gioco, accelerare o diminuire la velocità".

Dani Alves, in realtà, negli ultimi anni non ha sempre fatto il terzino: alla Juventus, ad esempio, Allegri lo ha schierato anche qualche metro più avanti, come nella finale di Champions del 2017 contro il . Ma a centrocampo o sulla trequarti, in un 4-2-3-1 o in un 4-1-4-1, non ci aveva mai giocato.