Dani Alves, 37 anni e non sentirli: "Nel Milan oggi sarei considerato una promessa"

L'ex Barcellona, Juventus e PSG, oggi al San Paolo, parla del suo presente e di quanto si senta giovane: "L'età è soltanto un numero".

37 anni e non sentirli. La carta d'identità di Dani Alves dice che il ritiro dovrebbe essere vicino. Il condizionale però è d'obbligo, perché l'ex terzino brasiliano, oggi trasformato in fantasista al San Paolo, ha un'altra opinione.

Intervistato al programma spagnolo 'Hoy No Se Sale', il brasiliano ha parlato del suo presente affermando che al , dove gioca il suo ex compagno Ibrahimovic a 39 anni da compiere, sarebbe ancora una promessa.

“Io nel Milan di oggi sarei una promessa. L’età è solo un numero, ho ancora voglia di combattere giocando a calcio. Prima correvo 12 km a partita, ma la cosa intelligente è correrne 8 bene. Sono sicuro di una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò”.

Dani Alves ha parlato anche di un altro ex Milan come Ronaldinho, che ha vissuto mesi difficili in carcere.